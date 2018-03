Sebastian Kohls sieht seine Mannschaft in der Favoritenrolle. (Björn Hake)

Oyten. Sonntags, 15 Uhr – das ist seit Jahren der Zeitpunkt, an dem die Heimspiele der Handballerinnen des TV Oyten in der 3. Liga angepfiffen werden. Auch an diesem Sonntag steht für die „Vampires“ eine Partie in der Pestalozzihalle auf dem Programm. Allerdings wird die Begegnung gegen den TSV 1860 Travemünde erst um 17 Uhr beginnen. „Warum das so ist, kann ich leider auch nicht sagen“, rätselt selbst Oytens Trainer Sebastian Kohls. Aber im Grunde sei es auch nicht so wichtig, wann das Spiel über die Bühne geht, meint der Coach. Wichtig sei einzig und allein, dass seine Sieben die Partie gewinnt. Denn mit einem Erfolg gegen den Klub aus Lübeck würde der TVO den Klassenerhalt drei Spieltage vor Saisonende quasi perfekt machen.

„Gewinnen wir, sind wir aus der Verlosung, was die direkten Abstiegsplätze angeht, endgültig raus“, sagt Sebastian Kohls. „Wir können gegen Travemünde zwei Big Points holen. Das Spiel ist für uns ein sehr wichtiges.“ Bereits ein Unentschieden würde dem TVO reichen, damit der Tabellenvorletzte aus Travemünde Oyten nicht mehr überholen kann – aufgrund des dann gewonnenen direkten Vergleichs.

Aussichtsreiche Personalsituation

Die Tabellenkonstellation soll am Sonntag aber nicht die Hauptrolle spielen. Vielmehr solle seine Mannschaft mit Selbstvertrauen an die Begegnung herangehen. Daher sagt Sebastian Kohls auch, dass seine Sieben die Rolle des Favoriten annehmen müsse. „Ein Selbstläufer wird diese Partie allerdings nicht. Travemünde muss man ernst nehmen. Spielerisch hat dieser Gegner einige gute Sachen drauf“, meint der Trainer der „Vampires“. Das abstiegsbedrohte Team aus Schleswig-Holstein hat zwar die vergangenen drei Spiele verloren, doch eben auch für Überraschungen gesorgt. Dazu zählt der 33:22-Heimsieg gegen den aktuellen Tabellenzweiten TSV Nord Harrislee.

Allerdings könne seine Mannschaft ebenso Mut aus den zwei Spielen schöpfen, die vom Stellenwert dem aktuellen ähnelten – gemeint sind die Partien gegen Stade und Wattenbek. Denn auch diese Begegnungen der Rückrunde musste der TV Oyten für sich entscheiden, um im Tableau nicht nach unten zu rutschen. Beide Aufgaben meisterte der TVO souverän. „In diesen beiden Spielen haben wir vernünftig Gas gegeben“, erinnert sich Kohls. „Das muss uns jetzt auch wieder gegen Travemünde gelingen. Die Qualität dafür haben wir definitiv.“

Und auch die zurückliegende Trainingswoche verleiht dem Team neues Selbstvertrauen. Denn laut Sebastian Kohls war die Personallage während der Einheiten ungewohnt gut. „Am Dienstag hatten wir 14 Spielerinnen aus dem Kader der ersten Frauen im Training“, sagt Coach Kohls. „Das hat in dieser Saison schon Seltenheitswert.“ Am Sonntag muss Kohls dennoch auf Pia Franke, Lisa Bormann-Rajes und Lena Schulz verzichten.