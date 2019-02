Zuletzt musste Lisa Bormann-Rajes pausieren. Jetzt könnte die Linkshänderin auf ihren Ex-Klub treffen. (Björn Hake)

3. Liga West Frauen: Wie läuft es wohl in der neuen Staffel? Das war nach dem Umzug vom Norden in den Westen vor dieser Saison die spannende Frage im Lager des TV Oyten. Inzwischen muss man festhalten: Stand jetzt, hätte es für die Sieben von Trainer Jörg Leyens kaum besser laufen können auf neuem Terrain. Spätestens nach den Heimsiegen gegen die Top-Teams aus Solingen und Fritzlar sind die „Vampires“ nun sogar ein Titelkandidat. Das erste Auswärtsspiel in diesem Jahr führt den TVO zur HSG Blomberg-Lippe II. Das Hinspiel verbuchte Oyten recht locker mit 33:25 für sich.

Und genau darin sieht Jörg Leyens auch die Gefahr. „Der Sieg ist Geschichte. Ich beschäftige mich lieber mit den aktuellen Ergebnissen“, sagt der Coach. Zuletzt hat Blomberg in Bonn gewonnen und gegen Gräfrath nur mit einem Treffer verloren, unterstreicht Jörg Leyens seine Aussage. Beim jüngsten Erfolg gegen die Germania aus Fritzlar musste der TV Oyten auf Lisa Bormann-Rajes verzichten. Ob alle Spielerinnen die Fahrt ins Lipperland antreten, ist laut Leyens noch offen. „Bei uns geht die Grippe um. Wer dabei ist, entscheidet sich erst kurzfristig.“

Anpfiff: Sonntag um 16 Uhr in Blomberg