LAV-Vorsitzender Uwe Willhelm (Mitte) zeigt Kampfrichter Bernd Garbe und Walking-Treff-Leiter Holger Lässig (rechts) am Stadtplan die Änderungen für den Verdener Stadt-Lauf 2019. (Jürgen Thiele)

Für die regelmäßigen Teilnehmer am Verdener Aller-Stadt-Lauf ist es noch lange hin, doch die Organisatoren des Laufevents stecken bereits jetzt bis über beide Ohren in den Vorbereitungen: Denn am Laufabend, in diesem Jahr ist es der 21. Juni, sollen die erwarteten mehr als 600 Teilnehmer eine perfekte Organisation vorfinden. Dazu hat es noch vor Beginn der Sommersaison ein zweites Treffen mit den Mitarbeitern des ausrichtenden Leichtathletikvereins Verden (LAV) gegeben.

In einigen Passagen wurde die Strecke geringfügig geändert, um den Lauf für die Aktiven noch flüssiger zu gestalten. Mehr als 20 Helfer der Feuerwehr und Polizei sind an den neuralgischen Punkten des Laufs im Einsatz, damit die Sicherung und Einweisung in die richtige Streckenführung auch klappt. Denn darauf legen die Organisatoren großen Wert: „Der Lauf und die Strecken haben sich bewährt, daran soll grundsätzlich nichts geändert werden“, betont Organisator Jens Niederkrome.

Für die Teilnehmer werden wieder fünf Läufe angeboten: Bewährt haben sich die drei Staffelrennen, die den Laufabend eröffnen. Vorgezogen wird der 3x900-Meter-Staffellauf der Jüngsten (bis Klasse vier und jünger), damit für sie die Siegerehrung frühzeitig erfolgen kann. Es folgen die Staffelrennen für Jugendliche (Klassen fünf bis acht) und Familien. Im dritten Lauf kommen Schüler ab Klasse neun sowie Firmen, Familien und Lehrer zum Einsatz.

Nach den Staffeln gehen die Aktiven im Fünf-Kilometer-Rennen an den Start. Erstmals erwartet die Teilnehmer eine amtlich vermessene Strecke, die auch für die Bestenlisten-Aufnahme berechtigt. „Diesem Wunsch der Aktiven sind wir gerne nachgekommen“, erklärte LAV-Vorsitzender Uwe Willhelm die neue Regelung.

Dabei wird in einem gemeinsamen Rennen getrennt gewertet: Im Jedermannlauf ab Jahrgang 2003 erfolgt keine Klasseneinteilung bei den Erwachsenen, nur nach männlichen und weiblichen Startern wird sortiert. Die Jugendlichen werden in diesem Rennen allerdings separat nach den Altersstufen U16, U14, U12 und U10 gewertet. Zudem sind die Walker im Wettbewerb dabei, um neue Teilnehmer zum Mitmachen zu animieren. Auch deren Leistungen gehen am Ende in die Ergebnislisten ein.

Ebenfalls auf einer amtlich vermessenen Strecke geht der Zehn-Kilometer-Lauf zum Abschluss der Veranstaltung über die Bühne. Die Wertung erfolgt getrennt nach Männern und Frauen sowie nach Senioren und Seniorinnen ab den Altersstufen M40/W40. Die männlichen und weiblichen Jugendlichen (U20) laufen in eigener Wertung.

Um die Ausschreibung und Strecken der Läufe noch transparenter zu machen, hat der Veranstalter das gedruckte Ausschreibungsheft um 50 Prozent erweitert. Dieses liegt im Stadion, bei den Trainern und in der Tourist-Info Verden aus. Darüber hinaus kann man sich im Internet unter www.lgkv.de informieren.