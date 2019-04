Gute Haltungsnoten in dieser Szene. Ansonsten wusste Nick Zander, wie auch der gesamte FC Verden, aber nicht zu glänzen. (Björn Hake)

Verden. Kurz vor 17 Uhr in Verden am Sonntag: Zwei Mannschaften stehen auf dem Rasenplatz am Lüneburger Weg. Zwei Kreise bilden diese Teams. Im Grunde sollte das Bild beinahe dasselbe sein, doch in Wirklichkeit hätten sie unterschiedlicher nicht sein können. Während sich die eine Mannschaft jubelnd im Kreis dreht, stehen bei der anderen alle im Kreis mit hängenden Köpfen. Die freudig hüpfende Truppe war die der SV Ahlerstedt/Ottendorf, die niedergeschlagene die des FC Verden 04. Die Domstädter hatten gerade die Partie der Fußball-Landesliga Lüneburg verdient mit 0:3 (0:1) verloren.

„Dass es schwer wird, war klar bei den ganzen Ausfällen“, betonte Verdens Coach Sascha Lindhorst zunächst nach Abpfiff. So musste er unter anderem auf Kapitän Mirco Temp und Philipp Breves verzichten. „Bjarne Geils hätte eigentlich auch nicht spielen dürfen, da ihm die Weisheitszähne gezogen wurden und er auch noch eine Knieverletzung hat. Aber er ist ein Tier, auch wenn er nicht danach aussieht, er beißt sich da durch“, beschrieb Lindhorst den Außenverteidiger.

Zwar biss sich Geils durch, das gesamte Team aber nicht. Dabei erwischten die Gastgeber den besseren Start. Ein Schuss von Jonas Austermann aus gut 13 Metern wurde noch leicht abgefälscht und somit gefährlich. Gäste-Keeper Timo Haepp zeigte jedoch seine Reaktionsschnelligkeit und wehrte den Ball gerade noch ab. Anschließend übernahm Ahlerstedt/Ottendorf die Kontrolle und präsentierte seinen Matchplan. Das Konzept: Über die schnellen Außenspieler sollte der Erfolg eingefahren werden. Tor Nummer eins fiel jedoch durch die Mitte. Verden gewährte den Gästen im Mittelfeld viel zu viel Platz. Ein Pass in die Tiefe und schon war Corvin Höft auf und davon. Mutterseelenallein behielt er vor FC-Keeper Bastian Rosilius die Ruhe und vollendete (15.).

Verdens Antwort: Ein Flatterball von Jonas Austermann, mit dem Timo Haepp zwar Mühe hatte, aber ihn letztlich parierte (27.). Das war's, mehr kam von den Gastgebern in der Offensive nicht. „Wir spielen die Situationen nicht zu Ende. Dinge, die eigentlich selbstverständlich funktionieren, funktionieren gar nicht. Jeder Ball bleibt hängen, dann springt er einem zu weit vom Fuß, dann hält man ihn mal zu lange. Nach vorne können wir eigentlich nicht gefährlich werden. In der ersten Halbzeit hat mir auch gar nicht gefallen, dass wir so viele Bälle in zentraler Position verloren haben. Da schalten wir nicht schnell genug. Dann kannst du dem Druck auf Dauer nicht standhalten“, erkannte auch Sascha Lindhorst die Problematik.

Bei der Halbzeit-Analyse musste festgehalten werden, dass der FC noch sehr gut bedient war mit dem 0:1. Der Tabellenvierte hatte nämlich in Minute 28 und 45 zwei absolute Hochkaräter ausgelassen. Somit waren die Gastgeber noch im Spiel und hätten nach Wiederanpfiff plötzlich auf 1:1 stellen können. Nach Ecke landete der Ball im Sechzehner bei Philipp Büssenschütt. Perfekt ließ der Verteidiger einen Gegenspieler aussteigen und schoss. Doch erneut war Timo Haepp mit einem Fußreflex zur Stelle (56.). „Dass so ein Ding dann einfach mal reingeht und uns ins Spiel zurückbringt, das ist im Moment einfach nicht der Fall“, haderte Sascha Lindhorst mit dem fehlenden Glück.

Es sollte die einzige Chance der Verdener in Halbzeit zwei bleiben. Fortan herrschte in der Offensive wieder komplette Harmlosigkeit. Zudem gesellten sich nun auch Fehler in der Defensive dazu. In Minute 63 scheiterte der Schütze des 0:1 an Rosilius. In Minute 75 musste dieser aber hinter sich greifen. Und daran war er nicht ganz unschuldig. Ein Freistoß wurde von den Gästen in den Fünfer geschlagen. Dort tauchte jedoch nicht Rosilius auf, sondern Niklas Andreas Niekerken – 0:2. Nun war die Partie quasi entschieden und Verden bot den Gästen weitere Räume. Zwei Minuten später hätte es bereits 0:3 stehen können, doch auf dieses Ergebnis stellte die SV erst in der Schlussminute. Nach Eckball stand Niekerken völlig blank am zweiten Pfosten. „Das müssen wir sauber zu Ende spielen. Mir ist das nicht egal, ob wir 0:2 oder 0:3 verlieren. Wenn die ihre Chancen nicht nutzen, okay. Aber dann laden wir sie ein“, kritisierte Lindhorst, der nun seine Truppe wieder aufbauen muss, ehe es am Sonnabend gegen den Ligaprimus MTV Eintracht Celle geht.