Barsinghausen. Das Gute: Der TSV Etelsen hat kein Spiel verloren und kein einziges Gegentor kassiert. Das Schlechte: Die Schlossparkkicker haben auch kein Spiel gewonnen und dabei kein einziges Tor erzielt. Die Konsequenz: Bei der 22. Krombacher Ü32-Meisterschaft in Barsinghausen musste Etelsen bereits in der Vorrunde die Segel streichen.

Damit waren die TSV-Fußballer in bester Gesellschaft: Auch Vorjahressieger Reislingen/Neuhaus sowie Mitfavorit Hannover 96 strauchelten in der Vorrunde. Zum Champion krönte sich erstmals TSV Fortuna Sachsenross Hannover. Die Fortuna bezwang im Finale Lupo Martini Wolfsburg mit 2:0. Für die Endrunde im Barsinghäuser August-Wenzel-Stadion hatten sich 16 Mannschaften qualifiziert, die sich zunächst in vier Vierergruppen gegenüberstanden. Der TSV Etelsen traf auf den späteren Sieger Fortuna Sachsenross, BSV Bingum und FT Braunschweig. Alle Partien endeten mit einem torlosen Unentschieden, was für den TSV Rang drei in Gruppe A und damit das Vorrunden-Aus bedeutete.