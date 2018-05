Maksym Loskutov (beim Schlag) und sein Partner Ole Sagajewski spielten am Lahof ein gutes Turnier. Für sie sprang am Ende Platz zwei heraus. (Björn Hake)

Bei welchen Bedingungen spielen Beachvolleyballer am liebsten? Natürlich bei strahlendem Sonnenschein. Und davon hat es am Sonnabend in Baden zu Genüge gegeben. Daher durfte der TV Baden sein A-Cup-Turnier auf der Beachanlage am Lahof auch als vollen Erfolg verbuchen – sowohl organisatorisch als auch sportlich.

Denn um ein Haar hätte sich ein Duo des gastgebenden Vereins den Sieg bei dem Turnier, das im Rahmen der Beachserie des Nordwestdeutschen Volleyballverbandes ausgetragen worden ist, den ersten Platz gesichert. Die beiden TVB-Spieler Ole Sagajewski und Maksym Loskutov wurden erst im Endspiel von dem Oldenburger Duo Niels Galle/Maximilian Pelle gestoppt. Mit 2:0 (21:17, 21:19) gewannen Galle und Pelle. "Ich bin mit unserem Abschneiden trotzdem sehr zufrieden", sagte Ole Sagajewski. "Maksym und ich haben meist gut gespielt und über weite Strecken sogar sehr gut. Die Beachsaison hat für uns erst vor Kurzem begonnen. Aber wir merken schon jetzt, dass wir einen Sprung im Vergleich zum Vorjahr gemacht haben. Das ist das Wichtigste."

Ein wenig ärgerlich sei die Niederlage im Endspiel dann aber doch gewesen, meinte Ole Sagajewski. Denn bereits im Viertelfinale trafen er und Loskutov auf Galle/Pelle. In diesem Spiel setzten sich die Badener mit 2:0 (15:12, 15:11) durch. Die Oldenburger qualifizierten sich anschließend über die sogenannte Loser-Runde 4 – um vor dem Halbfinale aus dem Turnier auszuscheiden, musste ein Duo zwei Spiele verlieren. Das taten die späteren Turniersieger aber nicht und zogen somit doch noch in die Vorschlussrunde ein. Anschließend standen sie wieder Sagajewski/Loskutov gegenüber.

Für die beiden Badener geht es nun in zwei Wochen auf Norderney mit der Beachsaison weiter. "Dort spielen wir ein Top 10 plus-Turnier. Allzu viel sollten wir da aber nicht erwarten. Bei diesem Turnier gehen sehr gute Beachvolleyballer aus ganz Deutschland an den Start", sagte Ole Sagajewski.

Die Farben des TV Baden vertraten am Sonnabend zudem Luca Ahrend und Erkan Kahraman. Das Duo verlor sein Auftaktspiel, setzte sich dann aber in der Loser-Runde 1 durch und verhinderte so das frühe Aus. Danach war der A-Cup aber für sie zu Ende, weil sie in der Loser-Runde 2 ihre zweite Niederlage des Tages hinnehmen mussten.