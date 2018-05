Maximilian Kühling stellte kurz vor Schluss den Endstand her. (Björn Hake)

Achim. Von einer Vorentscheidung zu sprechen, wäre wahrlich vermessen. Die Handballer des TSV Morsum haben in der Regionsoberliga weiterhin alle Chancen, sich den Titel und den damit verbundenen Aufstieg in die Landesklasse zu sichern. Zwar verlor der TSV am Mittwochabend das erste Meisterschafts-Endspiel bei der SG Achim/Baden, allerdings nur knapp. Im ersten Vergleich hat sich die SG mit 27:23 (15:12) behauptet. Somit geht die von Ralf Wesemann gecoachte Mannschaft mit einem kleinen Vorteil ins Rückspiel, das am Sonnabend (Anpfiff: 16.30 Uhr) in der Morsumer Schulsporthalle ausgetragen wird.

Obwohl der Erfolg recht knapp für die Gastgeber ausfiel, ist er verdient gewesen. Denn die Achimer lagen während der gesamten 60 Minuten nicht einmal im Rückstand. Meist betrug der Vorsprung drei oder vier Tore. In den letzten Minuten wurde es dann aber doch noch einmal spannend, nachdem der TSV plötzlich ausgeglichen hatte – 20:20. Die SG legte einen starken Schlussspurt hin und sicherte sich doch noch den Vier-Tore-Vorsprung für das Rückspiel. Den Endstand stellte Achims Maximilian Kühling her.

Aufseiten der Achimer wurde die Freude über den Sieg jedoch getrübt. Denn Torhüter Hendrik Obermeyer, der eigentlich in der zweiten Mannschaft spielt, hat sich eine Knieverletzung zugezogen.

Weitere Informationen

SG Achim/Baden IV - TSV Morsum 27:23 (15:12)

SG Achim/Baden IV: Obermeyer, Kothe - Schlebusch (6), Kühling (6), E. Schmidt (4/3), Friemel (3), Zilz (3), T. Schmidt (2), Buhrdorf (2), Jacobsen (1), Wendel, Goldberg, Wagner, Krone

TSV Morsum: Lischka - Fastenau (6), Dopmann (5), Remmin (2), Beuße (2), Gollnow (2), Winkler (2), Helmke (1), Schalati (1), Nienstädt (1/1), Meyer, Osmers, Böhlke, Rippe

Siebenmeter: SG Achim/Baden IV 3/3, TSV Morsum 3/1

Zeitstrafen: SG Achim/Baden IV 4, TSV Morsum 5 FCO