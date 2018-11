Lieferten sich ein rassiges Duell auf Augenhöhe: RW Achim, hier mit Behcet Kaldirici (links), und TSV Bassen, hier mit David Schymiczek. (Björn Hake)

Bassen. Ahmet Kaldirici zieht in den Sechzehner und wird zu Fall gebracht. Die Pfeife des Schiedsrichters bleibt jedoch stumm. Nicht so die Spieler des 1. FC Rot-Weiß Achim, sie reden auf den Unparteiischen ein. Der Gegner, der TSV Bassen, hingegen fährt einen Angriff und nutzt die 8:3-Überzahlsituation zum 3:2 (85.). Diese Szene, die Daniel Wiechert per Heber erfolgreich abschloss, war die entscheidende im Derby der Fußball-Bezirksliga Lüneburg 3. Am Ende feierte der TSV Bassen einen 4:2 (0:1)-Erfolg.

„Das ist ein glasklarer Elfmeter“, ärgerte sich Achims neuer Coach Dogan Yalcin. Und dem konnte auch Adrian Liegmann, Bassens Sportlicher Leiter, nur beipflichten: „Ich tendiere auch dazu, dass das ein Elfmeter war.“ Die beiden Verantwortlichen waren sich betreffend der Szene nach dem ausgebliebenen Pfiff einig. Achim schenkte den Gastgebern das 3:2, da sie mit dem Schiedsrichter anstatt mit dem Spiel beschäftigt waren. „Das war der Genickbruch, das darf uns nicht passieren“, monierte Yalcin.

Es war besonders bitter für die Rot-Weißen, da sie gerade am Drücker waren, trotz Unterzahl. In Minute 73 hatte Salim Kaldirici Gelb-Rot wegen wiederholten Foulspiels gesehen. Trotz der nummerischen Unterlegenheit glichen die Achimer zum 2:2 aus. In Minute 77 war der zuvor eingewechselte Ovidiu-Catalin Varga dafür per Flugkopfball zuständig. Die gastgebenden Bassener hatten zuvor die Partie gedreht. Luca-Ramon D'Agostino hatte per direkt verwandeltem Freistoß aus 25 Metern das 1:1 erzielt. „Eigentlich war der Freistoß am Sechzehner, doch – warum auch immer – der Schiedsrichter verlegte den Freistoß nach hinten. Zum Glück, denn aus der Position kann er es besser“, erzählte Liegmann.

Es folgte das 2:1 durch Johannes Diezel in Minute 65. Damit war die Partie gedreht. Denn Achim war bereits in der dritten Minute durch Ahmet Kaldirici in Führung gegangen. Er verwertete eine Flanke von Aleksandar Nesic. „25 Minuten haben wir das Spiel im Griff gehabt. Doch dann geben wir es nach und nach aus der Hand“, erzählte Yalcin. Zudem trauerte der Coach zwei weiteren dicken Chancen in Halbzeit eins nach. Zunächst vergab Behcet Kaldirici eine Möglichkeit (25.), fünf Minuten später rettete TSV-Keeper Lukas Schuler stark gegen Ahmet Kaldirici.

„Eigentlich hätten wir 3:0 führen müssen“, haderte Yalcin, dessen Truppe nach dem guten Start in Hälfte eins einen schwachen in Hälfte zwei erwischte. Erst nach dem Platzverweis fingen sich die Rot-Weißen wieder und kreierten weitere Chancen. Doch die eigene Unbeherrschtheit kostete am Ende drei mögliche Punkte. Nach dem 3:2 machte Achim auf und bot Bassen somit Platz zum Kontern. Einen verwertete Jonah Schnakenberg in der 89. Minute zum Endstand. „Damit krönte er seine starke Leistung“, lobte ihn Bassens Sportlicher Leiter.

Lob für beide Teams

Lob erhielt auch der 1. FC RW Achim von seinem Coach. „Vom Spielerischen her kann ich der Mannschaft keinen Vorwurf machen. Großes Kompliment an beide Teams. Wer das heute gesehen hat, der muss sagen, dass beide da unten in der Tabelle eigentlich nichts zu suchen haben.“ Auch dabei war sich Yalcin mit Liegmann einig, denn der Sportliche Leiter sagte zu dieser Aussage: „Das würde ich so unterschreiben.“