Einen Spieltag vor dem Ende der Hinrunde weisen drei Teams mit 12:12 Punkten eine ausgeglichene Bilanz auf. Zu dem Trio gehören neben der SG Friedrichsfehn auch der TV Oyten II und die HSG Hude/Falkenburg. Beide Teams stehen sich zum Jahresauftakt in Oyten in einem waschechten Mittelfeldduell gegenüber.

In den vergangenen Partien gegen die HSG habe man sich das Spiel des Gegners aufdrücken lassen, erinnert sich Jens Dove. Für den ersten Vergleich in dieser Saison wünscht sich der Coach des TVO einen Sieg. „Wir können Hude schlagen, dafür müssen wir aber konzentriert abschließen“, warnt Dove vor Katharina Woltjen im Tor der Gäste. Derweil muss Hudes-Coach Lars Osterloh im weiteren Saisonverlauf ohne seine Haupttorschützin Mareike Zetzmann (72 Treffer) auskommen. Die Linkshänderin legt eine Schwangerschaftspause ein. In Spiel eins ohne Zetzmann kassierte Hude gegen den VfL Oldenburg III eine 24:33-Niederlage. Beim TV Oyten II fällt die junge Torfrau Theresa Beet (Bänderverletzung) aus.

Anpfiff: Sonnabend um 19 Uhr in Oyten