Auf Etappe vier navigierte Jürgen Schröder die Thedinghauser. (PS Laser Racing)

Aqtau. In der Regel sitzt Jürgen Schröder am Lenkrad des Nissan Navara, wenn er und seine Söhne – sei es mit Maximilian oder mit Daniel – auf den Rallye-Strecken dieser Welt fahren. Doch bekanntlich gibt es von allen Regeln auch immer die Ausnahme. Und diese Ausnahme trat auf der vierten Etappe der Rallye Kasachstan ein. Vater Jürgen und Sohn Daniel tauschten die Rollen. Jürgen übernahm die Navigation und Daniel fuhr Platz sieben in der Tageswertung ein. Damit setzten die Thedinghauser ihren Aufwärtstrend nach den beiden verkorksten Etappen zu Beginn und dem neunten Rang an Tag drei fort.

„Ein geiles Gefühl, hinter dem Lenkrad zu sitzen. Alles hat fehlerfrei geklappt. Wenn es nach mir ginge, würde mein Vater wieder seinen angestammten Platz auf der rechten Seite einnehmen“, will Daniel Schröder am liebsten das Lenkrad nicht mehr aus der Hand geben. Und Vater Jürgen? Der kam auch mit dem Rollentausch gut zurecht, kann er doch auf mehrere Rallye-Teilnahmen als Navigator verweisen. „Nichts verlernt auf dem Navigatoren-Platz. Ohne Fehler sind wir in das Etappenziel gekommen“, freute sich Jürgen Schröder.

Bleibt die Frage, wer auf den zwei verbleibenden Etappen am Steuer sitzen wird.