Landkreis Verden. Einen Führungswechsel hat es in der 1. Fußball-Kreisklasse gegeben. Der FSV Langwedel-Völkersen II verdrängte den TSV Brunsbrock von der Spitzenposition, weil er seine Partie gegen den SV Baden gewann und die Roten Teufel erst noch auf die Punkte am grünen Tisch warten müssen. Diese werden ihnen aber wohl zugesprochen, weil Achims Dritte nicht angetreten ist. Im Abstiegskampf gelang der Reserve des TSV Thedinghausen kein Befreiungsschlag. Die Partie gegen Achim II endete unentschieden. Hülsen II verlor gegen Otterstedt und Bassen II bezog eine Heimniederlage gegen Oyten III.

FSV Langwedel-Völkersen II - SV Baden 6:2 (3:0): Die Badener warten nun schon seit neun Spielen auf einen Sieg. Beim FSV hatte das Team von Meick Fehling keine Chance. Von Beginn an drückte der Titelanwärter auf das Tempo und das Tor des SVB. Schon nach zehn Minuten gelang Nick Edelberg das 1:0. Torjäger Janek Kamermann erhöhte binnen einer Viertelstunde per Doppelpack auf 3:0 (20./35.). Nach der Halbzeitpause kamen die Badener mit neuem Mut auf den Platz. Ihnen gelang auch prompt das Anschlusstor durch Hajredin Gjokaj (47.). Mehr sollte zunächst nicht gelingen, denn der Badener Drang nach vorne erlosch, als Ole Richter das 4:1 gelang (65.). Die nun spürbar deprimierten Gäste ließen noch zwei weitere Treffer zu, die Matthias Cordes (71.) und Richter (75.) erzielten. Als Marius Helmke für den SVB zum zweiten Male traf, war die Partie längst entschieden (85.).

TSV Bassen II - TV Oyten III 0:1 (0:0): Damit hatte Bassens Trainer Marius Wagener nicht gerechnet: Sein Team ging als deutlicher Favorit in die Partie und wurde dieser Rolle zunächst auch gerecht. Der Ball rollte nämlich vor der Pause fast ausschließlich in Richtung TVO-Gehäuse. Ein Treffer wollte aber trotz bester Chancen durch Yannick Hansen und Jonas Willmann nicht gelingen. Das Team von Marco Blöthe wartete ab und agierte mit Kontern, die aber gleichfalls ohne Erfolg blieben. Als sich die Mannschaften schon mit einem Unentschieden angefreundet hatten, donnerte Oytens Felix Polacek den Ball per Freistoß zum Tor des Tages in die Maschen (80.).

SVV Hülsen II - TSV Otterstedt 0:2 (0:0): Ohne ihren Spielertrainer Lasse Gehlich war der SVV nur Mittelmaß. Gehlich half bei der eigenen Ersten in der Bezirksliga aus. Die Gunst der Stunde nutzte Otterstedt. Das Team aus dem Nordkreis agierte optisch überlegen und nutzte seine Chancen nach der Pause durch Matthias Mahnke (65.) und Moritz Meinel (76.) zum 2:0-Auswärtssieg. Für den SVV gab es in der Schlussphase noch gute Gelegenheiten, um wieder ins Spiel zu kommen. Sean-Ramires Al-Kaledi und Patrick Preisler schossen den Ball aber aus guten Positionen am Tor vorbei.

TSV Thedinghausen II - TSV Achim II 3:3 (1:0): Nach neun Niederlagen in Folge reichte es für Thedinghausen zumindest für einen Punkt. Nach Ansicht von Coach Jan Kampe könnte der aber zu wenig im Kampf gegen den Abstieg sein. „Wir wollten einen Dreier und hätten ihn auch haben können. So aber geht das Zittern weiter“, sagte Kampe, der viele vergebene Chancen seiner Elf sah. Die beste Möglichkeit ließ Malte Stehmeier nach einer halben Stunde aus. Er scheiterte mit einem Strafstoß am Achimer Torhüter Tom-Fabian Löffelholz. „Das hätte das 2:0 sein können“, sagte Kampe, der kurz zuvor das 1:0 für seine Elf bejubelt hatte, als Stehmeier aus der Distanz traf (25.). In Halbzeit zwei wagten die Gäste mehr und kamen durch Ramazan Kiremit zum Ausgleich (53.). Jetzt entwickelte sich ein offener Schlagabtausch, bei dem die Platzherren zweimal in Führung gingen. Nils Boldt (57.) und Eugen Kern (64.) waren die Torschützen. Für Achim glichen Veli Bostan (59.) und Philip-Maximilian Würdemann (71.) jeweils aus.

SV Wahnebergen - TSV Blender 1:7 (0:1): Trotz großer Personalnot begann Blender frech und drängte auf ein frühes Tor. Das gelang Malte Gefeke aus dem Gewusel heraus. Er traf nach sieben Minuten. Die Taktik der Gäste war damit aufgegangen. Das Team von Jörg Behrens besaß in der Folge mehrere Möglichkeiten, um noch vor dem Seitenwechsel auszugleichen. Blenders Keeper Finn Wolters ließ aber keinen Treffer zu und parierte die Schüsse von Kevin Hikade und Julian Ehrlich. Als Hamidreza Karimi kurz nach dem Seitenwechsel auf 2:0 für Blender erhöhte (46.), war das gleichbedeutend mit der Vorentscheidung. Die Gäste spielten nun Katz und Maus mit dem SVW und kamen durch Christoph Jagels (54./65) und Michele Zysk (76./87.) zu vier weiteren Toren. Für das Team von Behrens traf lediglich Matthias Müller (75.).