Einschwören auf zwei wegweisende Partien: die Volleyballer des TV Baden. (Björn Hake)

Achim. Der Druck im Sport ist so eine Sache. Die einen beflügelt er, pusht sie zu noch besseren Leistungen. Die anderen hemmt er, blockiert und verunsichert sie. Den Druck, den spüren die Volleyballer des TV Baden nun ganz besonders. Der Grund: In der 2. Bundesliga stehen sie vor zwei Spielen, die für den gewünschten Klassenerhalt von großer Bedeutung sind. Am Sonnabend steht in Braunschweig (Anpfiff um 19.30 Uhr) die Partie gegen den punktgleichen USC an. Eine Woche später kommt es vor heimischer Kulisse zum Duell mit dem zweiten Abstiegskonkurrenten VV Humann Essen.

Welche Bedeutung diese Partien haben, das ist auch Teammanager Peter-Michael Sagajewski bewusst: „Mit dem Spiel gegen Delbrück (abgeschlagenes Schlusslicht der Liga, Anm. d. Red.) sind das die neun Punkte, die über den Abstieg entscheiden werden.“ Vor diesen Duellen gilt beim TV Baden vor allem eines: den Kopf frei kriegen. Denn das Jahr 2019 ist für die Badener bisher kein gutes. Alle drei bisherigen Begegnungen gingen verloren. Das Resultat ist, dass der TVB auf den elften Platz abrutschte, ein Abstiegsplatz.

Schnell kommt da im Sport die Trainerfrage auf. Wie fest sitzt Fabio Bartolone noch im Sattel? Anscheinend sehr fest. „Die Frage stellt sich nicht. Bei anderen Sportarten wie im Fußball gerät ein Trainer früher in die Schusslinie. Doch dieses Damoklesschwert gibt es bei uns nicht. Das Vertrauen in den Trainer ist da, alles ist gut“, beteuert Sagajewski. Der Teammanager betont, dass es drei schwierige Spiele gewesen seien. Jetzt kämen Partien, in denen man sich mit einer ähnlichen Leistung wie zuletzt gegen Schüttorf leichter belohnen könne. Doch der ehemalige Coach weiß, dass die Niederlagen im Hinterkopf der Spieler spuken. „Diese Dämonen müssen wir ebenfalls bezwingen.“

Keine Trainerfrage

Bezwingen ist das Stichwort für den kommenden Gegner, den USC Braunschweig. Dieser hat den TVB mittlerweile in der Tabelle überholt, obwohl das Bartolone-Team zwischenzeitlich sieben Punkte Vorsprung hatte. Braunschweig meldete sich eindrucksvoll zurück und holte zuletzt Punkt um Punkt auf. „Sie waren in einer Situation, in der manche aufgeben. Aber sie haben nicht aufgegeben und sind zurückgekommen. Die Jungs können sich Braunschweig daher zum Vorbild nehmen“, betont der Teammanager.

Doch wie ist das dem Universitätssportclub gelungen? Unter anderem mit einer ungewöhnlichen Aufstellung. „Zuletzt haben sie ohne Libero gespielt“, weiß Fabio Bartolone, da er die Spiel-Videos des Gegners gesehen hat. Zudem haben die Braunschweiger auch ihr Personal getauscht. Demnach wird der TV Baden von einem ganz anderen Gegner empfangen, als er ihn in der Hinrunde zu Gast hatte. Damals hatten die Badener keine Probleme mit dem Kontrahenten aus der Löwenstadt – 3:1-Erfolg. Nun erwartet sie ein ganz anderer Kampf.

Das führt zurück zur Mannschaft der Gäste. Wie ist es um Nils Mallon und Co. bestellt? „Die Stimmung ist etwas gedämpft. Aber jeder weiß, wie wichtig diese Spiele sind. Sie sind weiterhin gut genug, um wieder die Kurve zu bekommen“, ist sich Peter-Michael Sagajewski sicher. Und wie soll die Kurve bekommen werden? „Wenn sie wieder ohne Libero spielen, dann müssen wir direkt Druck über den Aufschlag erzeugen“, fordert Bartolone. Da ist es wieder, das Wort Druck. Bleibt nur die Frage: Wie werden die Badener mit ihm umgehen?