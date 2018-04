Spielte bisher in jeder möglichen Minute für den TB Uphusen: Dennis Janssen. (Hake)

Achim. 540 Minuten in sechs Spielen – das ist das bisherige Rückrunden-Maximum. Und dieses Maximum ist Dennis Janssen als einer von drei Spielern für den Fußball-Oberligisten TB Uphusen gegangen. Janssen und der TBU, diese Verbindung besteht erst seit der Winterpause, doch sie passt und wird deshalb schon jetzt verlängert. Der Defensivakteur gab nun seine Zusage für zwei weitere Jahre – ligaunabhängig.

Dass Janssen in bisher jeder möglichen Minute beim TBU – wie auch Frithjof Rathjen und Christian Ahlers-Ceglarek – auf dem Platz stand, ist kein Problem für ihn, er laufe und gebe das Maximum gerne. Und das tut er, wenn ihm gefällt, wofür er es tut. Und beim TBU gefällt ihm vieles, so auch die Vertragsverlängerung von Coach Fabrizio Muzzicato (wir berichteten). „Ich verstehe mich mit Fabrizio super, wir sprechen sehr viel, und ihm ist meine Meinung auch wichtig“, betont Janssen. „Das gilt auch für die gesamte Leitung. Wir haben einige Dinge angesprochen, die wir ändern wollten, und die wurden auch sofort umgesetzt.“

Janssen, der sich im Winter vom Klassenkonkurrenten SV Atlas Delmenhorst gen Uphusen verabschiedet hatte, ist bereits nach wenigen Monaten überzeugt. Zudem trieben den 27-Jährigen auch die Perspektiven am Arenkamp zur Vertragsverlängerung: „Es herrscht eine Euphorie-Stimmung und wir verfügen nun über eine enorme Qualität. Wenn wir den Abstieg verhindern und mal eine komplette Vorbereitung zusammen haben, dann können wir auch eine sehr gute Rolle in der Oberliga spielen. Das sieht man schon jetzt an den Ergebnissen, dabei müssen wir jetzt einfach schon funktionieren.“