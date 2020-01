Gelegentliche Einsätze in der Reserve des TSV Etelsen in der Fußball-Kreisliga. So sah zuletzt die fußballerische Beschäftigung im Kreis Verden von Mirko Radtke aus. Doch das hat nun ein Ende. Der 31-Jährige wird ab dem 1. März wieder vollends bei der Etelser Bezirksliga-Truppe einsteigen.

Möglich macht dies der Umstand, dass es Radtke beruflich wieder in die Region zieht. Bis zum Ende der Saison 2015/2016 lief er für den TSV Etelsen auf, schloss sich dann aber aus beruflichen Gründen dem FC Hagen/Uthlede an. 2018 zog der Job den Defensivakteur nach Frankfurt. Seinen Pass gab er wieder bei den Schlossparkkickern ab und lief teils in Etelsen und teils in Frankfurt auf. Nun steht wider regelmäßiges Training beim Bezirksliga-Spitzenreiter an. Und Coach Nils Goerdel freut sich auf die Alternative, sagt aber zugleich, dass der jetzige Kader eigentlich keiner Aufstockung bedarf. Demnach sei die Personalplanung damit auch abgeschlossen. „Das war es schon wieder. Es besteht ja keine Notwendigkeit, die anderen haben es gut gemacht“, betont Goerdel.