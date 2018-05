Seine beiden Treffer gegen Uesen sollten dem TSV Dauelsen nicht genügen: Aaron Kailasam. (Hake)

Landkreis Verden. In der Fußball-Kreisliga nutzte der TSV Achim sein Nachholspiel gegen den TSV Lohberg. Die Elf von Jens Dreyer gewann souverän und kletterte in der Tabelle hinter Spitzenreiter Rot-Weiß Achim auf Platz zwei. Im Kampf gegen den Abstieg musste der TSV Dauelsen in Uesen eine bittere Niederlage hinnehmen. Die Elf von Ralf Müller verlor durch ein spätes Kopfballtor des Ueseners Sascha Kohler knapp und steckt weiter im Abstiegskampf.

TSV Achim - TSV Lohberg 4:1 (3:0): „Wir hatten einen Traumstart und führten nach fünf Minuten bereits mit 2:0. Danach haben wir nichts mehr anbrennen lassen und das Spiel kontrolliert“, freute sich Achims Coach Jens Dreyer über den Sieg, der zumindest das letzte Fünkchen an Hoffnung auf die Meisterschaft noch weiterhin glimmen lässt. Der fleißige Sven Sedlasek brachte Achim nach drei Minuten in Führung. Aykut Kaldirici erhöhte auf Zuspiel des A-Jugendlichen Patrik Erhardt kurz darauf auf 2:0. Mit einem sehenswerten Lupfer über den Gäste-Keeper Alexander Jeck aus zwölf Metern gelang Aykut Kaldirici das Tor zum 3:0 (30.). Noch vor der Pause ließen Kaldirici und Justin Gericke weitere gute Chancen aus. Kurz nach dem Seitenwechsel gelang dem erst 18-jährigen Gericke dann aber doch noch der Treffer zum 4:0, der den Gästen jegliche Hoffnung auf einen Punktgewinn nahm. Die Gäste steckten dennoch nicht auf und profitierten bei ihrem Ehrentor durch Fabian Bley (66.) von der Nachlässigkeit, die sich die Achimer mit zunehmender Spielzeit erlaubten.

TSV Uesen - TSV Dauelsen 3:2 (2:1): Während es für die Uesener nur noch um das Prestige ging, wollte Müller mit seinem Team unbedingt drei Punkte mit auf die Heimreise nehmen. Dies merkte man den Spielern des TSV Dauelsen auch an. Sie gingen engagiert in die Partie und hatten auch gleich das nötige Quäntchen Glück, als Aaron Kailasam nach vier Minuten zum 0:1 traf. Doch die Mannschaft von Lars Krooß ließ sich nicht hängen und fand noch vor der Halbzeit zu ihrem Rhythmus. Die Folge: Kevin Cordes (22.) und Ton-Luca Scholz (30.) wendeten das Blatt mit ihren Treffern zu Gunsten der Gastgeber. Nach dem Seitenwechsel erwischte Dauelsen dann wieder einen guten Start: Kailasam glich in der 50. Minute mit seinem zweiten Treffer zum 2:2 aus. Nun ging es hin und her. „Es entwickelte sich eine Begegnung mit extrem vielen Chancen auf beiden Seiten“, schilderte Krooß, dessen Elf in der Schlussphase die Partie nach einer einstudierten Standardvariante entschied. Sebastian Wesseler schlug das Leder bei einem Eckball in den Fünfmeterraum der Blau-Gelben genau auf den Kopf von Kohler. Letztgenannter musste nur noch einnicken und der 3:2-Erfolg der Platzherren war perfekt.