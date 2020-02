Trotz anfänglicher Schwierigkeiten sicherten sich die Tänzer der TSG Ars Nova am zweiten Turniertag in Bremerhaven den zweiten Platz. (Madlen Kasten)

Bremerhaven. Nach dem starken Saisonauftakt vor zwei Wochen in der Aller-Weser-Halle in Verden ging es für das A-Team der TSG Ars Nova nach Bremerhaven zum zweiten Turniertag. Der Veranstalter, die TSG Bremerhaven, lud zum Formationsfestival in die Stadthalle der Seestadt ein, bei dem neben der Regionalliga Nord Latein auch die 1. Bundesliga Latein tanzte.

Nach dem Abstieg im vergangenen Jahr aus der 2. Bundesliga ist das gesteckte Ziel der TSG Ars Nova ein hohes. Mit dem neuen Konzept „Survivor“ soll der direkte Wiederaufstieg gelingen, gaben die Verantwortlichen schon im Vorfeld bekannt. Platz eins oder zwei soll es für die Tänzer aus Verden also werden. Zum Auftakt vor heimischer Kulisse ertanzte sich das A-Team der TSG den zweiten Platz. Ein guter Anfang, wie sich zeigen sollte, denn das Feedback zur neuen Choreografie war laut TSG-Trainerin Imke Teuchert positiv: „Aber natürlich sieht man als Trainer auch immer noch Optimierungspotenzial.“ In den vergangenen zwei Wochen arbeiteten die Tänzerinnen und Tänzer an ihrer Choreografie. Denn die Mannschaft wollte sich in Bremerhaven den zweiten Platz sichern.

Doch in der Vorrunde hatten die Tänzer aus der Domstadt mit ungewohnten Unsicherheiten zu kämpfen. „Nach einer kritischen Analyse in der Pause besann sich das Team zur Finalrunde aber auf die eigenen Stärken“, berichtete die TSG-Pressewartin Madlen Kasten. Die Rundenauslosung ergab, dass das Team als Letzter auf die Fläche durfte. Trotz mehrerer schwerer Stürze landete die Mannschaft von Imke Teuchert am Ende auf Platz zwei. „Die Wertungsrichter haben unsere deutliche Leistungssteigerung belohnt. Ich bin stolz auf mein Team. Sie haben einen enormen Zusammenhalt und Willen bewiesen“, freute sich Tänzerin Elen Wojciechowski über das Ergebnis.

Bis zum Turnier am Sonntag, 16. Februar, in der Bremer Stadthalle möchte das Team weiterhin an den Defiziten arbeiten und an der Optimierung der eigenen Leistung feilen. „Auch in Bremen möchten wir mindestens Zweiter werden“, kündigte Pressewartin Madlen Kasten an.