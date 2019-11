Marc Polley (l.) hat mit der BG BiBA den nächsten Sieg gefeiert. (Björn Hake)

Achim. Weiterhin in der Erfolgsspur bleiben die Basketballer der BG Bierden-Bassen-Achim in der Bezirksoberliga. Gegen den SC Weyhe setzte sich das Team in eigener Halle mit 76:57 (45:29) durch. Zu Beginn taten sich die Gastgeber ungewohnt schwer. Es gelang zunächst nicht, die Gäste entscheidend unter Druck zu setzen. Verlass war hingegen auf die gute Quote bei den Dreipunktwürfen von Sumir Dixit und Michael Gill.

In Abwesenheit des verhinderten Trainers Daniel Hartje übernahmen Henning Anhalt und Sebastian Stolze das Coaching und zogen in der Viertelpause mit ihren Analysen die richtigen Schlüsse aus dem schwächeren Auftaktviertel. In der Folge konzentrierte sich das Team vor allem auf eine konsequente Defensive. Angeleitet vom präsenten Rasmus Perl wurde dem Kontrahenten dadurch der Zahn gezogen. Immer wieder stoppte Perl den Gegner mit teils spektakulären Blocks. In der Offensive konnte sich die BG BiBA nun auch wieder auf ihre gewohnten Spielzüge verlassen. Mit einer 45:29-Führung im Rücken starteten die Gastgeber in die zweite Halbzeit und ließen zu keinem Zeitpunkt Zweifel am Sieg aufkommen.

„Die beiden letzten Viertel haben wir komplett kontrolliert. Das Trainerteam konnte dadurch stärker rotieren, was aber die Leistung unserer Mannschaft nie gemindert hat. Es war ein absolut verdienter Sieg", freute sich BG-Akteur Mario Mende über den Erfolg des weiterhin ungeschlagenen Tabellenführers.