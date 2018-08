Wieder da: Bastian Reiners. (Hake)

Der TSV Etelsen und der MTV Riede – beide Fußball-Bezirksligsten verbuchten am vergangenen Spieltag jeweils ein Unentschieden. Beide Trainer waren jedoch alles andere als zufrieden mit dem Zustandekommen dieser Punkte. "Das war ein schlechtes Spiel von uns. Das Unentschieden nervt mich nicht mal, der Gegner hat das gut gemacht. Aber die Art und Weise gefiel mir nicht, bei uns hat die Einstellung gefehlt. Wir hatten in der ersten Hälfte eine Quote von hundert Prozent verlorener Zweikämpfe", erinnert sich Etelsens Coach Gerd Buttgereit ungern.

Dasselbe gilt für sein Rieder Pendant, Stephan Hotzan: "Was sich ändern muss? Im Bezug auf das letzte Spiel einfach alles – Wille, Einsatz, Kopf, Fuß, Bein. Es muss einfach eine andere Einstellung an den Tag gelegt werden." Beide Mannschaften haben nun im direkten Duell am Sonntag im Etelser Schlosspark die Gelegenheit dazu. Und beide Trainer sind guter Dinge. "Das war jetzt ein Mal nach zwei überzeugenden Siegen. Vielleicht kam das nach einem 8:0 und einem 6:0 auch zur richtigen Zeit. Nun geht es gegen einen ähnlichen Gegner", sagt Buttgereit.

Hotzan erwartet derweil einen Gegner "mit Druck und Frust, der Wiedergutmachung leisten will". Er sieht die Gastgeber als Favorit, seine Truppe aber keinesfalls chancenlos. Das liegt auch daran, dass Dennis Klätke (nach Knie-OP) und Marvin Just, wenn auch nicht für die erste Elf, zur Verfügung stehen. Bei den Schlossparkkickern gilt das für Bastian Reiners und Alex Ruf. Reiners habe gut trainiert und sei ein Kandidat für die Startformation. Das gelte nicht für alle, die Teil derer beim 1:1 gegen Ippensen waren. "Die Mannschaft wird ein anderes Gesicht haben", verrät Gerd Buttgereit.

Anpfiff: Sonntag um 17 Uhr in Etelsen