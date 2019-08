Hedda Roggenbuck sicherte sich mit Catwick Gold bei den Amateur-Springreitern. (Hake)

Elmlohe. Finden die Hannoverschen Landesmeisterschaften (HA.LT) Dressur und Springen in Verden statt, dann sind die Ergebnislisten voll von Reitern aus dem Kreis. Finden die Landesmeisterschaften woanders statt, dann muss man schon ganz genau suchen, um einen kreisverdener Reiter zu finden. So war es in diesem Jahr, indem das HA.LT zweigeteilt wurde. Die Junioren hatten ihre Landesmeister bereits in Verden ermittelt, die Amateure und der Altersklasse Reiter ermittelten ihre nun in Elmlohe.

Das generelle Interesse aus dem Kreis Verden war also ein geringes, das von Hedda Roggenbuck aber ein großes. Die Reiterin vom RV Aller-Weser startete bei den Amateuren und sicherte sich die Landesmeisterschaft im Springen. Der Kampf um die goldene Schleife war ein äußerst spannender. Zwei Reiterinnen gingen in die dritte und gleichzeitig finale Wertungsprüfung, ohne einen einzigen Fehler gesammelt zu haben. Neben Roggenbuck war das Nicole Könemann vom RFV Brüninghorstedt. Die beiden Kontrahentinnen gaben sich auch im ersten Finalumlauf keine Blöße. Somit fiel die Entscheidung erst im Stechen. Roggenbuck und ihr Pferd Catwick blieben erneut ohne Abwurf, während sich Könemann auf Quasimodo einen Fehler leistete. Platz drei ging ebenfalls an einen Reiter aus der Region: Fabian Stöckmann vom RV Sottrum sicherte sich mit Abby die bronzene Schleife bei den Amateur-Springreitern.

An den Titelkämpfen der Springreiter nahmen zwei kreisverdener Athleten teil. Der Oytener Tobias Bremermann landete im Gesamtklassement mit Vienetta auf Rang 27. Oliver Ross vom RV Aller-Weser musste im Sattel von La sorciere feu mit dem letzten Platz von 39 Reitern vorliebnehmen.