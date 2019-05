Landesliga Lüneburg: Es sind altbekannte Probleme, mit denen sich Frank Neubarth beim FC Verden 04 herumschlägt. „Einige Spieler fehlen immer wieder beim Training wegen Arbeit oder aufgrund von Verletzungen. Das gilt auch fürs Wochenende, da ist wenig Kontinuität dabei.“ Schwierigkeiten, mit denen bereits sein Vorgänger Sascha Lindhorst zu kämpfen hatte und die diesen letztendlich seinen Posten gekostet haben. In der Tabelle ist seitdem wenig passiert, der FCV hat vier Punkte Rückstand auf Platz zwölf und befindet sich damit auf dem ersten Abstiegsplatz. Die einzige Veränderung: Der 13. Rang wäre nach derzeitigem Stand kein Abstiegsplatz mehr, da in der Oberliga Uphusen und Heeslingen über dem Strich stehen. Darauf ausruhen will sich Neubarth aber nicht: „Es wäre natürlich schöner, wenn wir uns nach oben verbessern und hundert Prozent Sicherheit haben.“ Um das zu realisieren, sind drei Punkte beim SV Emmendorf Pflicht. Jedoch sind die Einsätze von Nick Zander, Sören Radeke und Philipp Breves fraglich, da sie allesamt angeschlagen sind. Erst am Sonntag wird über ihren Einsatz entschieden.

Anpfiff: Sonntag um 15 Uhr in Emmendorf