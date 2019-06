Simon Bodenstab startet mit dem TSV Daverden im Pokal. (Björn Hake)

Die Anmeldephase für den Handball-Verbandspokal ist beendet und die erste Runde konnte somit ausgelost werden. Allerdings nehmen an dem Wettbewerb – für die Klubs ist eine Teilnahme ab der Saison 2019/2020 keine Pflicht mehr – kaum Mannschaften aus dem Landkreis Verden teil. Genauer gesagt: Lediglich drei Teams aus dem Kreis Verden haben sich dazu entschieden, für den Pokal zu melden.

Bei den Männern sind es zwei Mannschaften, die ins Rennen gehen – und diese gehören demselben Verein an. Der TSV Daverden hat sein erstes sowie zweites Herrenteam angemeldet. Der TSV Daverden I trifft als künftiger Verbandsligist in der ersten Runde zu Hause auf den Oberliga-Aufsteiger Elsflether TB. Ein Heimspiel hat auch der TSV Daverden II: Das Team aus der Landesklasse trifft auf seinen Ligakonkurrenten HSG Bruchhausen-Vilsen. Bei den Frauen taucht in der Teilnehmerliste nur der TV Oyten auf. Die „Vampires“ müssen für ihr Erstrundenspiel zum TuS Rotenburg fahren. Die Pokalpartien der ersten Runde sollen am 31. August und 1. September ausgetragen werden.