Haderte mit den Ergebnissen beim Doppelspieltag in Osnabrück: Achim-Badens Mannschaftsführer Tim Jäger. (Björn Hake)

Osnabrück. Vor jedem Wettkampf setzen sich Sportler Ziele. Erreichen sie ihre Vorgabe, sind sie zumeist zufrieden. Beim SC Achim-Baden verhält sich dieser Umstand nach den Saisonpartien drei und vier der Squash-Oberliga anders. Drei Punkte hatten sich Tim Jäger und Co. für die beiden Spiele in Osnabrück vorgenommen, mit drei Punkten kehrten sie nach Achim zurück. Doch das war Mannschaftsführer Tim Jäger zu wenig. „Ja, wir haben die geforderten drei Punkte geholt. Aber es hätten auch mehr sein dürfen, können, müssen – wie man will“, haderte Jäger.

Doch der Reihe nach: Im Vorfeld gab Jäger die Punkte-Vorgabe für den Spieltag aus. Diese war zurückhaltend, da erneut auf die eigene Nummer eins verzichtet werden musste. Florian Schiffczyk laboriert weiterhin an einer Verletzung. Demnach ging es für alle Achimer eine Position nach oben. In Osnabrück starteten sie mit ihrer Partie gegen den Gastgeber, die Boastars SC Osnabrück. Bei denen fehlte jedoch ebenfalls die Nummer eins, Jan-Albert Weerda. „Sie haben auf ihn verzichtet, da er angeschlagen war“, wusste Jäger zu berichten. Somit herrschte quasi Chancengleichheit. Achim-Baden nutzte diesen Umstand und verbuchte einen glatten 4:0-Erfolg.

Die einzelnen Duelle waren allerdings nicht ganz so deutlich. Einzig Achims Nummer vier Steffen Rohde schickte seinen Kontrahenten mit 0:3 vom Court. Tim Jäger und Ulf Mettchen an Position drei benötigten vier Durchgänge für ihre Siege. Am spannendsten machte es Katharina Hinrichs an der Zwei, erst nach fünf umkämpften Sätzen war ihr Triumph besiegelt. Damit hatte sie bereits einiges an Kraft gelassen, was sich in Spiel zwei bemerkbar machen sollte.

SC Oldenburg hieß Gegner Nummer zwei. Und als der an eins gesetzte Tim Jäger zum Zug im Spitzenduell mit Oldenburgs Frederik Folkerts kam, waren die Punkte bereits vergeben. „Für mich ging es nur noch um die Goldene Ananas, aber Ehrenrettung muss ja auch sein“, sagte Jäger süffisant. Er entscheid sein Duell so für sich, wie all seine Teamkollegen ihre Spiele zuvor verloren hatten: zu null.

„Katharina hatte zu viel Kraft im ersten Spiel gelassen, ansonsten hätte sie ihren Gegner im Griff gehabt. Aber Ulf darf nicht 0:3 verlieren. Sein Gegner spielt unkonventionell, aber eigentlich muss er ihn im Griff haben“, bemängelte Jäger bei der 1:3-Gesamtniederlage.

Nun heißt es warten auf den 9. Dezember, dann steht der Heimspieltag der Achimer an. Dann, so hoffen sie beim SC, soll auch Florian Schiffczyk wieder mit von der Partie sein.