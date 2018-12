Wie die gesamte Mannschaft nicht treffsicher genug: Oytens Svenja Kristen. (Hake)

Oyten. „Wir wollten gewinnen, wir konnten gewinnen, aber wir mussten nicht gewinnen“, sagte Coach Peter Bartniczak. Und sie haben nicht gewonnen. Die Rede ist von den Handballerinnen des TV Oyten III. Im zehnten Saisonspiel der Landesliga Bremen setzte es gegen den TSV Altenwalde die achte Niederlage – 18:23 (7:11).

Bartniczaks Schützlinge starteten denkbar schlecht in die Partie, stand auf der Anzeigetafel in Minute acht doch ein 0:4-Rückstand. Aber es folgte Besserung. Bereits mit dem 5:5 war die Partie wieder ausgeglichen. Zur Wende kam es aber nicht, weil Altenwalde sich erneut absetzte. Die Oytener Antwort war eine neuerliche Aufholjagd, die allerdings mit dem 16:17 in Minute 49 endete. „Dann sind wir wieder dran, aber danach will der Ball einfach nicht mehr so wie wir wollen. Er wollte dann einfach nicht mehr ins Tor“, haderte Oytens Coach.

Somit folgte zum dritten und letzten Mal, dass sich der favorisierte Tabellenvierte absetzen konnte. Begünstigt wurde das auch dadurch, dass Bartniczak offensiver agieren ließ und sich somit Lücken auftaten, die der TSV konsequent nutzte. „Und 18 Treffer sind einfach zu wenig, um zu gewinnen“, monierte Peter Bartniczak. Somit bleibt Oyten III Tabellenschlusslicht. Die finale Chance, daran noch vor der Winterpause etwas zu ändern, ergibt sich am Sonntag ab 12 Uhr gegen die HG Bremerhaven. „Das ist dann ein anderer Schnack“, ist der TVO-Coach überzeugt.