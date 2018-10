Die Olympischen Jugendspiele in Buenos Aires waren für Matthias Potrafke ein absolutes Highlight. (Björn Hake)

Buenos Aires/Oyten. Die Mitte, das ist sein Ziel. Sie will er treffen. Ein schwieriges, aber schon oft geglücktes Unterfangen. Eine Neun oder am liebsten die Zehn soll es werden, muss es sogar werden. Denn es winkt das Achtelfinale, und der Gegner ist stark. Anvisiert, losgelassen, eingeschlagen. Eine Sieben – zu wenig. Aus der Traum. Dieses Szenario hat kürzlich Matthias Potrafke bei den Olympischen Jugendspielen in Buenos Aires erlebt. Der Bogenschütze vom SV Mühlentor schied im Sechzehntelfinale nach fünf Durchgängen gegen den Türken Samet Ak aus. Mittlerweile ist der 17-Jährige aus Oyten wieder zurück in der Heimat und hat über die Gründe seines Ausscheidens berichtet. Denn diese Sieben war nicht nur ein einfacher Fehlschuss, hinter ihr steckt mehr.

Doch der Reihe nach: Für Matthias Potrafke waren die Olympischen Jugendspiele, an denen knapp 4000 Sportler (75 aus Deutschland) teilnahmen, ein absolutes Highlight. Bereits eine Woche vor dem Start der Wettkämpfe trafen er und die deutsche Bogenschützen-Delegation in der argentinischen Hauptstadt ein. Einleben, den Schießplatz begutachten und reichlich Training – so gestaltete sich das Programm. Am 6. Oktober stand dann die Eröffnungsfeier am Obelisken von Buenos Aires, ein 67 Meter hohes Denkmal, an. Anders als bei den Olympischen Spielen liefen die Nationen nicht einzeln ins Stadion ein, sondern gemeinsam und wurden anschließend einzeln vorgestellt. Ebenso wurde die Präsentation der einzelnen Sportarten inszeniert, indem beispielsweise ein Kanu an einem Seil in die Höhe gezogen wurde – inklusive pompöser Licht-Show am Obelisken. „Sehr geil, etwas lang gezogen, aber sehr geil“, kommentierte Potrafke.

Am Tag danach begann die Medaillenjagd, aber noch nicht für den Oytener. Die Wettbewerbe der Bogenschützen starteten erst am 12. Oktober. In Ruhe die anderen Sportarten besuchen war aber nicht Teil des Programms des Oyteners. Training, Training, Training – so sah der Tag aus. „Zweimal abends um acht konnte ich mir Schwimmen anschauen, das war’s dann aber auch“, berichtete Potrafke.

Der Fokus lag klar auf dem Sportlichen und dem maximalen Erfolg. Und dieser sollte bereits im Mixedwettbewerb erreicht werden. An der Seite der ägyptischen Schützin Nada Amr Said Mohamed Azzan lief es zunächst bestens, zog das Duo doch an Platz eins liegend in die K.o.-Runde ein. Doch im Achtelfinale war Schluss – wieder im Entscheidungsdurchgang. Für die von ihm selbst als mäßig betitelte Leistung im Mixed gab es zweierlei Gründe. Zum einen trainierte er bei besten Bedingungen auf der Anlage. Am Wettkampftag nieselte es jedoch bei bewölktem Himmel. Grund Nummer zwei war aber der entscheidende: „Ich hatte eine Kopfblockade.“ Am Tag darauf folgte der Einzelwettbewerb und das erneut bittere Ausscheiden. Von Enttäuschung hinsichtlich seiner erreichten Platzierungen wollte Matthias Potrafke trotz der vorgenommenen Top Ten nicht sprechen, wohl aber bezüglich seiner Leistung. „Es hätte besser laufen können.“

Doch warum lief es nicht besser? Und darauf hatte Potrafke eine überraschend ehrliche Antwort: „Das liegt am Stress, an der Versagensangst. Das habe ich mittlerweile seit anderthalb Jahren. Nach dem Sechzehntelfinale war ich fertig, es fiel alles ab, es hatte sich so viel aufgestaut. Diese Saison, das war auch kein Schießen, das war mehr Blockade. Wir wollen jetzt auch mit einem Psychotherapeuten daran arbeiten.“

Direkt im Anschluss analysierte Nachwuchs-Bundestrainer Marc Dellenbach mit Potrafke zusammen seine Leistung. „Das war etwas viel für mich. Aber es war die Realität, es war hart.“ Was ihm an diesen Tagen in Buenos Aires zu den Medaillenrängen fehlte, sei „das Flüssige, der Rhythmus“ gewesen. „Ich hatte Angst vor dem Zögern, vor dem Danebenschießen. Dabei habe ich im dritten Satz gemerkt, dass ich den Türken hätte besiegen können“, erzählte Potrafke. Doch eben bei der verflixten und entscheidenden Sieben machte ihm der Kopf wieder einen Strich durch die Rechnung. „Ich müsste einfach den Kopf ausschalten und schießen, aber das klappt derzeit nicht.“

Ein Psychotherapeut könnte für Besserung sorgen, doch beim Landesstützpunkt in Hannover suche man so jemanden vergebens. Nun will Potrafke bei den Verbänden nachfragen und um Hilfe bitten. Die andere Lösung ist eine, die der Bundestrainer bevorzugen würde: der Einzug in das Sportinternat in Berlin. „Er sagt, dort könne er mich besser betreuen. Aber ich will mein Privatleben hier eigentlich nicht aufgeben“, befindet sich Potrafke im Zwiespalt. Oyten bedeutet Wohlfühloase Heimat, Berlin aber eine sportliche Weiterentwicklung. Potrafkes Entscheidung steht noch aus, unter Zeitdruck steht er dabei nicht.

Doch er weiß genau: Was beim Marathon die Ausdauer ist, ist bei den Bogenschützen die Konzentration. Sie ist essenziell. Spielt der Kopf nicht mit, dann gibt es keine Konzentration. Gibt es keine Konzentration, wird aus der anvisierten Zehn eben schnell eine Sieben.