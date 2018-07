Das zweite Duell binnen weniger Tage zwischen dem FC Verden 04 (dunkelblaue Trikots) und dem TSV Etelsen nahm ein anderes Ende als das erste. (Michael Braunschädel)

Etelsen. Da hält es Sascha Lindhorst nicht mehr an der Seitenlinie. Per Sprint rast der Coach des FC Verden 04 in den Schlussminuten der Partie beim TSV Etelsen auf den Schiedsrichter zu und will von ihm hören, warum das gerade von Aboubacar Bamba erzielte Tor nicht gegeben wurde. Die einfache Erklärung: Der Linienrichter hob die Fahne und signalisierte damit Abseits. "Ich bin weiterhin davon überzeugt, dass es kein Abseits war", betonte Lindhorst nach dem Ende. Da war der Trainer jedoch schon deutlich ruhiger und entspannter, denn schlussendlich kam es zum Happy End für ihn und seine Mannen. Die Verdener bezwangen im Qualifikationsspiel zur Hauptrunde des Fußball-Bezirkspokals Lüneburg den TSV Etelsen nach Elfmeterschießen mit 7:6. Nach 90 Minuten hatte es 2:2 (1:0) gestanden.

Als Sascha Lindhorst diesen Sprint gen Schiedsrichter hinlegte, da war vom vermeintlichen Testspielcharakter längst nichts mehr zu spüren. "Wenn man erst drin ist, dann will man auch unbedingt gewinnen", sagte Lindhorst schmunzelnd. Im Vorfeld wurde nämlich abermals betont, dass das Pokalduell aufgrund der Ansetzung in der Vorbereitungsphase eher als Testspiel dient. Auf dem Platz war jedoch von Anfang an wenig davon zu merken. Die Schlossparkkicker und die Reiterstädter, die die Ligen getauscht haben, lieferten sich von der ersten Minute an ein intensives Duell. Spielerische Klasse blitzte vor rund 350 Zuschauern in Etelsen aber nicht in den ersten 45 Minuten auf, vielmehr wurde das Geschehen durch bissige Zweikämpfe dominiert. Chancen waren daher Mangelware.

Dementsprechend plötzlich stand es 1:0 für die Gastgeber. Nico Kiesewetter ergrätschte einen hart vorhergebrachten Ball von Rene Hinrichs am zweiten Pfosten und bugsierte ihn über die Linie. Da lief gerade die 40. Spielminute. Wären Statistiker zugegen gewesen, hätten sie im gleichen Moment des Tores auch die erste wirkliche Chance der Schlossparkkicker notiert. Zuvor war es ziemlich ruhig vor dem Verdener Kasten, den Bastian Rosilius hütete. Rosilius klärte zuvor einmal doppelt kompromisslos gegen Bastian Reiners und Simon Gloger. Ansonsten brachte sich der Keeper nur selbst in Bredouille, indem er einen Ball beinahe gegen Reiners vertändelte und bei einer Ballaufnahme unsicher war.

Auf der Gegenseite war auch nicht gerade die Hölle los. In Minute 17 wehrte Cedric Dreher einen Ball in die Mitte ab, den Verden aber nicht zu nutzen wusste. In der 29. Minute parierte er einen zentral aber hart geschossenen Ball aus der Ferne von Djassa Ibrahim Koua - bis dato die beste Chance der Partie.

Ansonsten herrschte lediglich hektisches Treiben. Einen Leckerbissen bekam das Publikum kurz nach Wiederanpfiff serviert: Koua schlenzte das Runde per Bogenlampe aus rund 25 Metern in den Knick des Eckigen - 1:1 (49.). Wenig später ging ein Raunen durch den Schlosspark, Koua hatte erneut aus der Ferne direkt abgezogen und verfehlte sein Ziel nur knapp. Nun war es ein munteres Spiel, dass seine direkte Fortsetzung auf der Gegenseite fand. Etelsen eroberte in der Defensive den Ball und zehn Sekunden später lag er im Verdener Netz. Was war geschehen? Auf der rechten Etelser Außenbahn wurde Bastian Reiners geschickt, der sich im Laufduell mit Bjarne Geils durchsetzte - beide beharkten sich - und behielt die Übersicht. Am zweiten Pfosten rauschte Timo Schöning heran und grätschte den von Reiners quer gespielten Ball ins Tor (55.).

Im Anschluss verflachte das Spiel wieder. Etelsen zog sich zurück und Verden übernahm die Kontrolle, ohne sich nennenswerte Chancen zu erspielen. Bis kurz vor Schluss sah es danach aus, als ob der Bezirksligist den Landesligisten ausschalten würde – bis zur 85. Minute. "Drei gegen einen, das darf natürlich nicht passieren", monierte TSV-Coach Gerd Buttgereit die Szene beim 2:2. Der von Sascha Lindhorst in Halbzeit zwei in die Spitze beorderte Kapitän Mirco Temp war es, der am Sechzehner gegen drei Gegenspieler die Lücke fand und per Flachschuss traf.

Kurz darauf legte Sascha Lindhorst seinen Sprint hin, bekam seine Antwort und hörte wenig später den Abpfiff. Eine Verlängerung gab es nicht, die Entscheidung brachte direkt das Elfmeterschießen. Und der entscheidende Elfer war gleich der erste. Etelsens Rene Hinrichs scheiterte an Rosilius, alle anderen neun Schützen verwandelten souverän. Nachdem Katip Tavan den fünften Elfmeter für Verden verwandelt hatte, durften die Domstädter jubeln.

"Das war ein schönes Spiel, da waren wir uns einig", resümierte Sascha Lindhorst. Dem schloss sich auch Gerd Buttgereit an: "In den letzten zehn Minuten waren wir mit unseren Kräften am Ende, da haben wir uns nur noch über die Zeit gerettet. Trotz dieser frühen Zeit in der Vorbereitung haben wir gezeigt, dass wir solch einer Mannschaft Paroli bieten können. Daher nehme ich das Positive mit, auch wenn ein Ausscheiden im Elfmeterschießen natürlich bitter ist."