Wellig, windanfällig und mit heftigen Steigungen gespickt: die Radstrecke beim Braunschweiger Triathlon hatte es in sich. Joachim Strobach nahm seiner Konkurrenz dennoch weitere Zeit auf ihr ab. (FR)

Braunschweig. Joachim Strobach hat einen Lauf: Vor rund einer Woche schnappte sich der Oytener Triathlet in seiner Altersklasse (AK60) den Sieg beim Silbersee-Triathlon in Stuhr. Nun stand in Braunschweig ein weiterer Triathlon an, und erneut grüßte Joachim Strobach von ganz oben auf dem Treppchen.

Drei Gründe sprachen für eine Teilnahme Strobachs in Braunschweig. „Meine Form ist gut, deshalb wollte ich gleich einen weiteren Wettkampf machen. Und bei dem Triathlon in Braunschweig war ich noch nie, zudem passte es in meinen Plan.“ Dementsprechend neugierig war er und gab kurzerhand noch seine Anmeldung ab. Damit war der Oytener einer von 600 Teilnehmern. Die Konkurrenz in Braunschweig über die Sprintdistanz beschrieb Strobach als „um einiges größer als am Silbersee“.

Die Strecke setzte sich aus 750 Meter schwimmen im Heidesee, 21 Kilometer per Rad auf einer Rundstrecke fahren und einem Fünf-Kilometer-Lauf über zwei Runden um den Heidesee zusammen. Hinzu kamen noch einige Besonderheiten: Beim Schwimmen standen zwei Runden á 375 Meter an. Nach der ersten Runde hatten die Athleten einen kurzen Lauf am Strand um eine Fahne zu bewältigen. „Die Veranstalter wollten so dem großem Publikum etwas bieten, damit sie die Athleten zwischendurch noch einmal sehen können“, erklärte Strobach nach dem Wettkampf.

150 Triathleten stürzten sich bei Start ins Wasser. Joachim Strobach konnte dem Gedränge gut ausweichen. „Es gab wieder diese Kämpfe, aber davon unbeeindruckt konnte ich mich schnell gut einsortieren und zügig weiter schwimmen.“ So zügig, dass Strobach nach dem Schwimmen bereits einen Vorsprung von zweieinhalb Minuten auf den Zweiten aufwies. Anschließend ging es auf die Radstrecke, von deren Schwierigkeitsgrad der Oytener überrascht war. Es galt, eine wellige, windanfällige Strecke mit kurzen heftigen Anstiegen zu bewältigen. „Die letzten fünf Kilometer waren richtig hart, da kam der Wind knallhart von vorne“, stöhnte Strobach. Dennoch baute er seinen Vorsprung um weitere 20 Sekunden aus.

Laufstrecke mit Cross-Charakter

Zu guter Letzt die Laufstrecke, ebenfalls von einem ordentlichen Kaliber. „Die Strecke um den See hatte einen crossähnlichen Charakter mit steilen Anstiegen, die einem alles abverlangten.“ Doch Strobach kam gut zurecht und steigerte nach und nach sein Tempo. Das Resultat: Der Vorsprung wuchs. In 1:15,21 Stunden überquerte der Oytener die Ziellinie. Damit verwies er die Altersklassen-Konkurrenz mit über drei Minuten auf die weiteren Plätze. Insgesamt bedeutete dies Platz 26 für Strobach.