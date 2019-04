Jubelt der TSV Bassen II auch nach dem Pokalfinale in Verden? (Jonas Kako)

Am 1. Mai ist soweit: Das Kreispokal-Endspiel im Verdener Stadion zwischen dem TSV Dörverden und dem TSV Bassen II steht an (Anpfiff: 15 Uhr). Bereits um 12.30 Uhr findet das Endspiel der Frauen zwischen der SG Bassen/Oyten III und TSV Etelsen statt.

Als Favorit bei den Herren gilt zweifelsfrei Kreisligist Dörverden, der sich allerdings bei seiner Generalprobe blamierte und bei der Zweiten des FSV Langwedel-Völkersen mit 1:4 verlor. „Wir haben niemanden geschont, es war einfach nur ein schwaches Spiel von uns“, erklärte Leon Delleske die Pleite. Am Mittwoch will Dörverdens Pressesprecher eine ganz andere Einstellung und Leistung sehen. „Wir haben nach fast zwei Jahrzehnten die Gelegenheit, den Pott in den Südkreis zu holen. Ich denke, dass sich alle Spieler voll konzentrieren und eine starke Leistung abliefern werden.“ Dörverdens Coach Nils Pohlner stand beim letzten Dörverdener Pokalfinale noch als Kapitän auf dem Platz. Diesmal wird er von der Seitenlinie Anweisung geben, denn aus seinem Kader stehen alle Mann zur Verfügung. „Wir wollen das Ding rocken, auch wenn Bassens Zweite sicher nicht einfach zu spielen ist“, zeigt sich Delleske zuversichtlich.

Für Coach Marius Wagener ist die Endspielteilnahme bereits ein großer Erfolg. „Wir sind Außenseiter und legen in dieser Serie insbesondere Wert auf unsere gute Ausgangsposition im Rennen um den Kreisliga-Aufstieg als Tabellenzweiter der Kreisklasse. In Verden wollen wir aber unsere Chance nutzen und den Platz als Sieger verlassen. Das würde uns sicher große Motivation für die weitere Saison geben“, betont Wagener, der vor neun Jahren mit der Bassener Zweiten als Spieler das Endspiel erreichte. Damals gewannen die Grün-Roten gegen Bierden, aber ohne den im Urlaub weilenden Wagener. Seinen Kader will Bassens Coach gegen Dörverden verstärken. Für Angreifer Thomas Pfeifer (Urlaub) soll David Schymiczek aus der Ersten auflaufen. Mit Volker Henke und Yasar Gerken sind zudem zwei Routiniers aus den Altherren dabei. Zudem hat der Verein mit zwei Bussen den Grundstein gelegt, damit auch reichlich Fans in Verden zugegen sein können.

Frauen: Etelsen gegen Bassen III

Bei den Frauen setzte sich der TSV Etelsen im Halbfinale in Otterstedt mit 4:0 durch. Die Bassener Dritte trennte sich in der regulären Spielzeit 0:0 vom TSV Thedinghausen. Im fälligen Elfmeterschießen zeigte sich das routinierte Team von Karl-Heinz Dierks abgeklärt und siegte 4:1. In der Liga kratzen die Bassenerinnen am Aufstieg in die Kreisliga, sind derzeit Tabellenzweiter und haben mit 39:8 ein starkes Torverhältnis. Annika Freymuth (8 Treffer) und Melissa Sue Grüner (6) sind dafür hauptverantwortlich. Favorit ist aber Etelsen. Die Elf von Coach Alexander Coels ist Dritter der Kreisliga und verfügt mit Leonie Büssenschütt (9), Verena Van-Veen (9), sowie Mandy Biermann (8) über ein sehr starkes Offensivtrio.