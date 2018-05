Sagt tschüss: Patrick Werna. (Müffelmann)

Patrick Werna: Wir hatten schon in der letzten Saison dieses Ziel vor Augen und sind knapp gescheitert. Daher sollte es in dieser Saison unbedingt gelingen. Unser Rückrundenstart war von den Leistungen her etwas wacklig. Als wir uns stabilisiert hatten, stellte sich so langsam der Glaube ein, dass wir es in diesem Jahr durchziehen.

Die Jungs spielen einfach schon lange zusammen, kennen sich und alle Abläufe. Wir haben uns vor der Saison gezielt verstärkt, so hat uns zum Beispiel ein Knipser wie Wolfgang Pesch einfach noch gefehlt. Die mannschaftliche Geschlossenheit gepaart mit großer individueller Klasse macht dann meiner Meinung nach den Unterschied aus.

Derzeit gibt es im aktuellen Kader noch einige Fragezeichen, weil einige Jungs erst einmal schauen müssen, wie es weitergeht mit Beruf oder Studium. Ich bin in jedem Fall der Meinung, dass wir noch den einen oder anderen Spieler benötigen. Die Niedersachsenliga ist schon ein anderes Kaliber. Da wird es schon spannend sein, zu beobachten, wie die Jungs mit der veränderten Situation klarkommen. Ab Sommer sind die Jungs nicht mehr die Gejagten, sondern sie müssen ihre Spielanlage anpassen. Insgesamt wird es dann darum gehen, stabiler zu stehen und das Umschaltspiel zu forcieren.

Ich selbst werde den Weg in die Niedersachsenliga nicht mitgehen. Meine Freundin und ich erwarten im Juli das erste Mal Nachwuchs. Dadurch verändern sich selbstverständlich die Prioritäten. Ich mache Dinge immer nur ganz oder gar nicht und glaube nicht, dass ich den Aufwand in der neuen Saison leisten kann. Fest steht aber bereits, dass Antonino Sansone (aktuell U19-Trainer, Anm. d. Red.) die Mannschaft übernimmt. Der Verein sucht jetzt nach weiterer Unterstützung. Ich weiß die Jungs also in guten Händen und kann mich bei ihnen und dem Verein nur für eine schöne Zeit bedanken.

Zur Person

Patrick Werna

hat als Trainer die U18-Fußballer des JFV Verden/Brunsbrock zur vorzeitigen Meisterschaft in der Landesliga Lüneburg geführt. Damit treten die Nachwuchskicker in der kommenden Saison in der Niedersachsenliga an.