Maximilian Kühling feierte mit der SG Achim/Baden III gegen die SG Arbergen-Mahndorf einen souveränen Heimsieg. (HAKE)

Achim/Bremen. Es war das absolute Topspiel in der Handball-Landesklasse der Männer. Die SG Achim/Baden III traf in der Gymnasiumhalle auf die SG Arbergen-Mahndorf. Die faire Auseinandersetzung entschieden die Gastgeber für sich und stehen nun an der Tabellenspitze. Auf einen Bremer Verein traf auch der TSV Daverden II. Die Landesliga-Reserve musste bei der JSG Lesum/St. Magnus antreten. Die Auswärtsfahrt war jedoch von wenig Erfolg gekrönt.

SG Achim/Baden III - SG Arbergen-Mahndorf 28:23 (12:9): Der Sieg der Achimer war mehr als verdient. Denn die Sieben von Ralf Wesemann lag während der 60 Minuten nicht einmal in Rückstand. „Von Anfang an haben wir vorne gelegen. Und das auch deutlich“, sagte der SG-Trainer. Lediglich kurz nach dem Seitenwechsel hatte sich seine Sieben eine Schwächephase erlaubt. Mit der Folge, dass Arbergen zum 12:12-Ausgleich kam (35.). „Wenn die Gäste dann auch noch in Führung gegangen wären, hätte ich eine Auszeit nehmen müssen“, meinte Wesemann. Doch das sollte nicht passieren. Denn seine Mannschaft fand wieder in den Rhythmus der ersten Halbzeit und baute eine deutliche Führung auf. Rund fünf Minuten vor dem Abpfiff lagen die Achimer mit fünf Toren in Front – 24:19. Die Entscheidung war damit praktisch gefallen. Doch nicht nur die Offensivleistung war für den Sieg im Topspiel verantwortlich. „Unsere Abwehr war ganz stark. Alle Spieler, die im Innenblock oder auf den Halbpositionen eingesetzt wurden, haben ihre Sache gut gemacht“, lobte Ralf Wesemann. Hinzu kam noch, dass auch Torhüter Linus Ruschenbaum einmal mehr einen sehr guten Tag erwischte. Wesemann: „Sinnbildlich war eine Szene, als Linus zunächst einen Siebenmeter und dann noch zwei freie Nachwürfe parierte.“

HSG Lesum/St. Magnus - TSV Daverden II 35:30 (15:11): Die von Gerd Meyer trainierten Daverdener mussten zum dritten Mal in Folge gegen eine Mannschaft aus der Hansestadt ran. Und wieder kassierten sie 30 oder mehr Tore. Dass die Nord-Bremer am Ende auf 35 Treffer kamen, hatte vor allem an Marius Thomaneck gelegen. Er traf elfmal in den Kasten der Gäste. Bester Schütze beim TSV war Felix Wendt mit sieben Toren. Den Daverdenern fehlte gegen Lesum in der Deckung der Zugriff. Zwar führte die Meyer-Sieben in der neunten Minute mit 5:3, doch danach übernahmen die Gastgeber das Kommando und fuhren einen ungefährdeten Sieg ein.