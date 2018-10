An ihm können sich seine Teamkollegen hochziehen: Etelsens Bastian Reiners ist ein Vorbild. (Foto: Michael Braunschädel)

Etelsen. Zugzwang? Gerd Buttgereit weiß nicht so recht, ist diesbezüglich hin- und hergerissen. Einerseits sicherlich, beträgt der Rückstand auf den Bezirksliga-Spitzenreiter FC Hambergen doch bereits vier Punkte. „Es ist auf jeden Fall ein richtungsweisendes Spiel: Wir wollen und müssen eigentlich auch gewinnen. Das ist schwierig, aber machbar und auch unsere Zielvorgabe. Für die Situation, in der wir uns befinden, sind wir selbst verantwortlich. Wir haben nicht immer unsere Pflicht erfüllt“, beschreibt der Trainer vom TSV Etelsen die Situation. Andererseits, meint Buttgereit, ist erst ein Drittel der Saison vorüber, jeder werde noch genug Brocken aus dem Weg räumen müssen. „Wir können einen großen Schritt machen“, sagt FCH-Trainer Eric Schürhaus. Zusammenfasst heißt das dann wohl: Das Gipfeltreffen zwischen dem Zweiten aus Etelsen und dem Ersten aus Hambergen am Sonntag ab 15 Uhr ist eine eminent wichtige, aber keine entscheidende Begegnung.

Wie genau der TSV dieses Spiel angeht, ist noch nicht fixiert. Buttgereit denkt über vieles nach, hat viele Varianten im Kopf. „Angriffspressing, Mittelfeldpressing, defensive Ausrichtung“ – alles sei möglich. Dementsprechend ist auch das System noch offen. „Es ist durchaus vorstellbar, dass wir wieder mit zwei Stürmern agieren“, lässt Buttgereit durchblicken. Das bedeutet, dass der Top-Torjäger Timo Schöning wieder in die Startelf rücken könnte. Sein Bankplatz beim 2:2 in Oyten hing nicht mit seiner Leistung zusammen. „Das war rein taktisch“, sagt Etelsens Coach.

Enthusiasmus durch Reiners

Kein Fragezeichen steht jedoch hinter dem Einsatz von TSV-Angreifer Bastian Reiners. Seine Anwesenheit auf dem Platz ist Buttgereit aktuell sehr wichtig: „Er zeigt unermüdlichen Einsatz, bringt viel Enthusiasmus ins Spiel und ist als Mannschaftsspieler ein Vorbild.“ Weiter glaubt der Trainer, dass er nach zwei Partien ohne Tor auch bald wieder treffen wird. „Bastian hat momentan nur etwas Pech im Abschluss“, urteilt Buttgereit und beschreibt es als Punkt, an dem Etelsen ansetzen muss. Gerade gegen ein solch starkes und eingespieltes Team wie Hambergen dürfte es unumgänglich sein, ein beinahe perfektes Spiel zu zeigen. „Uns haben zuletzt 20 Prozent an Konzentration und Dynamik gefehlt. Da ist gegenüber dem Saisonanfang ein Stück weit etwas verloren gegangen. Das müssen wir wieder auspacken, wir müssen am Sonntag brennen“, skizziert Buttgereit. Das Zulegen gilt für die Offensive, die momentan zu fahrlässig mit ihren Chancen umgeht. Doch auch in den hinteren Mannschaftsteilen läuft nicht alles glatt. „Wir machen zu einfache Fehler, was auch ein Grund für unseren verpassten Sieg in Oyten ist“, sagt Buttgereit. Mit der Hereinnahme des erfahrenen 32-jährigen Verteidigers Robert Littmann möchte der TSV-Coach dem entgegenwirken. Das soll bestenfalls dazu führen, dass die beste Offensive der Liga (46 Tore) und der aktuelle Top-Torjäger Finn-Niklas Klaus (12 Tore) in Schach gehalten werden. Natürlich aber, das weiß auch Buttgereit, sind viele Tore beim vergangenen Hamberger 12:0-Schützenfest gegen Rot-Weiß Achim auf dieses Konto gegangen. „Das Spiel würde ich aber nicht überbewerten. Achim ist eine spielstarke Mannschaft, verliert nach drei, vier Gegentoren aber gerne die Lust“, analysiert er. Demnach fürchtet Etelsens Trainer nicht dem Effekt, den dieser hohe Sieg bei Hambergen erzeugen könnte.

Neben einem besonders attraktiven Fußballmatch, besitzt Etelsen doch mit 42 erzielten Treffern die zweitbeste Offensive der Liga, erwartet Buttgereit aufgrund der Bedeutung viele Emotionen: „Es wird keine Unfairness geben. Das Spiel wird auf einer vernünftigen sportlichen Ebene stattfinden. Sicher wird aber auch mal gestritten, sicher wird es Meinungsverschiedenheiten geben – das wird eine Eigendynamik nehmen und das wollen die Leute ja auch sehen.“ Diese Leidenschaft wird Nico Meyer allerdings nicht mittragen können. Etelsens Fußballer, der sich über eine hohe Einsatzbereitschaft definiert, muss eine berechtigte Gelb-Rote Karte absitzen. „Ein schwerwiegender Verlust“, klagt Buttgereit. Vertrauen hegt der Trainer in die Schiedsrichteransetzung: Er ist sich sicher, dass der Unparteiische der Partie gewachsen sein wird. „Ich bin ziemlich begeistert von der jungen Generation. Die haben den modernen Fußball miterlebt, und das merkt man auch: Sie haben einen guten Führungsstil, können ein Spiel lesen und besitzen Fingerspitzengefühl“, lobt der TSV-Coach.

Natürlich hofft er, dass auch die Performance des für Sonntag angesetzten Unparteiischen Celal Bilmez passt. Wie die eingesetzten Akteure soll er vor einer potenziell hohen Zuschauerkulisse das Spiel mit seiner Leistung auf dem gepflegten Rasenplatz zu einem absoluten Höhepunkt machen.