Traf zwar per Elfmeter, verlor aber dennoch bitter mit dem TBU: Viktor Pekrul. (Hake)

Gut gespielt, die bessere Mannschaft gewesen und doch verloren. Das hört sich nach dem TB Uphusen der vergangenen Hinserie der Fußball-Oberliga an. Oftmals hatten sich die Arenkampkicker auf gut Deutsch gesagt, die Butter vom Brot nehmen lassen. Eigentlich war das Geschichte, doch nun erwischte es den TBU bereits zum zweiten Mal in dieser Saison. Nummer eins war das bittere 1:1 gegen Wunstorf mit dem Gegentreffer in der Schlussphase. Nummer zwei hatte einen noch höheren Grad an Bitterkeit. Beim Gastspiel gegen den VfV Borussia 06 Hildesheim kassierte die Truppe von Coach Fabrizio Muzzicato gleich zwei späte Treffer und unterlag mit 1:2 (1:0).

Dabei hatte alles so gut angefangen. Der Trainer hatte sich zum Systemwechsel entschieden und stellte von 4-1-4-1 auf 3-2-4-1. Den Job in der Mitte der Dreierkette übernahm Dennis Janssen, an seiner Seite standen Viktor Pekrul und Eugen Uschpol. Frithjof Rathjen nahm zunächst auf der Bank Platz. „Frithjof war nur am Mittwoch beim Training und man muss die jungen Spieler auch mal einsetzen. Eugen hat stark trainiert und auch im Spiel überzeugt – bis auf die eine Szene“, betonte Muzzicato.

Doch der Reihe nach. Uphusen bestimmte die Begegnung, laut Muzzicato funktionierte die Systemumstellung bestens. Die Gäste übten Druck aus und gingen verdient mit 1:0 in die Pause. Verantwortlich dafür war Pekrul, der vom Punkt aus traf (41.). Den Strafstoß hatte Shamsu Mansaray mit einer Doppeldrehung im Sechszehner herausgeholt.

Mentaler Rückschlag

Nach der Pause jedoch wendete sich das Blatt, Hildesheim wurde gefährlicher. Muzzicato reagierte mit der Einwechslung Rathjens und der Rückkehr zur Viererkette. „Danach haben wir wieder zu Stabilität zurückgefunden“, schilderte der TBU-Coach. Und das blieb auch bis in die Schlussphase so. Hildesheim drückte zwar, doch die Gäste standen sicher. Bis zur 89. Minute: Der eingewechselte Hyoungbin Park versuchte, den Ball nach abgewehrter Ecke zurück in den gegnerischen Sechzehner zu bringen. Sein Fehlversuch landete jedoch bei Hildesheim, das schnell umschaltete, während Uphusen zu hoch stand. Uschpol sah sich einem Eins-gegen-eins ausgesetzt, das Hildesheims Adem Avci für sich entschied und den herauseilenden Christian Ahlers-Ceglarek per Lupfer überwand. „Ein Konter bei einer 1:0-Führung – das darf uns einfach nicht passieren“, haderte Muzzicato. „Danach merkte man, dass sich die Spieler über den verpassten Sieg Gedanken gemacht haben.“

Die Konzentration war dementsprechend dahin und Hildesheim schlug mit dem Abpfiff ein zweites Mal zu. Nach einem überflüssigen Foulspiel pennte die TBU-Defensive beim anschließenden Freistoß. Letztlicher Nutznießer war Abdulmalik Abdul (90.+5). „Da sind wir in einer Tiefschlafphase“, ärgerte sich Muzzicato. „Das war eine andere Art von Niederlage, eine ärgerlichere.“ Damit verwies der Coach auf die 0:4-Pleite am vergangenen Spieltag gegen Delmenhorst, die eine verdiente war.

Nun gilt es, die Truppe wieder mental aufzurichten. „Jetzt haben wir vier Spiele hintereinander nicht gewonnen plus diese bittere Niederlage. Das ist natürlich schlecht für den Kopf, für das Selbstbewusstsein. Aber das kann passieren, das passiert jeder Mannschaft mal.“

Weitere Informationen

VfV Borussia 06 Hildesheim - TB Uphusen 2:1 (0:1)

VfV Borussia 06 Hildesheim: Zumbeel - Rauch, Heine, Suckel, Prior Bautista, Avci, Hadzic, El Saleh (80. Abdul), Hinrichsen (61. Maslyakov), Hingerl, Mathis (69. Plaschke)

TB Uphusen: Ahlers-Ceglarek - Pekrul, Uschpol, Janssen (76. Park), Artmann (64. Rathjen), Yigit, Marafona da Costa, Laabs, Mansaray (79. Throl), Rockahr, Sahan

Tore: 0:1 Viktor Pekrul (41./FE), 1:1 Adem Avci (89.), 2:1 Abdulmalik Abdul (90.+5) PHI