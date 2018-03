Eigentlich ist Tobias Naumann (links) der Chef auf der Bank der SG Achim/Baden. In Rotenburg hatte aber Thorben Schmidt (Vierter von links) das Sagen. (Björn Hake)

Achim. Immer wieder klatschte Thorben Schmidt in seine Hände und pushte die Handballer der SG Achim/Baden verbal nach vorne. Schmidts Einsatz sollte belohnt werden. Die Achimer holten in dem Oberliga-Derby beim TuS Rotenburg einen verdienten Punkt (wir berichteten). Zu verdanken war dies auch dem jungen Co-Trainer Thorben Schmidt, der auf der Bank das alleinige Sagen hatte, weil Chef-Coach Tobias Naumann am Sonnabend privat verhindert war.

Dass Thorben Schmidt das Team während des packenden Spiels an der Wümme exzellent führte, ist durchaus etwas Besonderes. Denn mit seinen 26 Jahren ist der Co-Trainer wesentlich jünger als ein Großteil der Mannschaft, die noch immer mit Spielern gespickt ist, die mit der SG Achim/Baden einst in der 3. Liga unterwegs gewesen sind. Zu den erfahrenen Akteuren gehört auch Fabian Balke. Der Kreisläufer hatte in Rotenburg kein Problem damit, dass Thorben Schmidt der Chef war. Sogar das Gegenteil war der Fall. Viel mehr lobte Balke seinen Coach. "Natürlich ist es zunächst ein bisschen ungewohnt, wenn ein sehr junger Trainer auf der Bank sitzt. Aber Thorben coacht sehr souverän. Er hat uns gut auf die Begegnung eingestellt und hat in der Kabine eine sehr gute Ansprache gehalten", sagt Fabian Balke.

Auch während der Begegnung machte Schmidt an der Seitenlinie einen sehr guten Eindruck – und nach dem Abpfiff analysierte er das 31:31 so, als wenn er Woche für Woche dafür zuständig wäre. Schmidt wirkte mit seinen 26 Jahren auf der Trainerbank wie ein alter Hase. Der junge Mann gab aber zu, dass er anfangs schon aufgeregt gewesen sei, weil er in Rotenburg in die Rolle von Tobias Naumann schlüpfen musste. "Vor dem Spiel war ich schon nervöser als sonst", sagt Schmidt. "Aber als die Partie dann lief, fühlte es sich so an wie in anderen Partien auch. Da gab es eigentlich keinen Unterschied. Und durch die vielen Jugendspiele, in denen ich schon als Trainer dabei war, ist die Situation für mich ja auch nicht komplett neu gewesen."

Das Trainer-Talent aus Baden fühlte sich in seiner Rolle auch deshalb sofort nach dem Anpfiff wohl, weil die SG-Mannschaft seine Vorgaben wie erhofft umsetzte. Wie berichtet, hatten die Gäste die Rotenburger in den ersten 20 Minuten komplett im Griff und führten komfortabel mit 15:9. Die starke Anfangsphase habe ebenfalls dazu beigetragen, dass die Nervosität ziemlich schnell verflogen war. "Da hat schon alles gepasst", meint Thorben Schmidt.

Auch die Zusammenarbeit mit den SG-Spielern, die schon Erfahrungen in der 3. Liga gesammelt haben, funktionierte an der Wümme blendend. Für Schmidt ist das nicht verwunderlich. "Die älteren Spieler unterstützen mich ja auch. Dass ich jünger bin als ein Teil des Teams, ist für niemanden ein Problem", betont er. Das sei auch darin begründet, dass er schon seit längerer Zeit Co-Trainer des Oberliga-Teams ist und in Abwesenheit von Naumann auch die Einheiten unter der Woche leitet. Im Sommer 2016 hatte er den Posten übernommen, damals assistierte er noch Steffen Aevermann. Seitdem sich die SG Achim/Baden im Dezember 2016 von Aevermann getrennt hat, arbeitet Schmidt zusammen mit Tobias Naumann. Zuvor trainierte der 26-Jährige, der zudem für die vierte Mannschaft der SG Achim/Baden in der Regionsoberliga spielt, diverse Jugendteams der Spielgemeinschaft. Im Sommer 2015 übernahm er die männliche A-Jugend von Karsten Krone, als der sich dazu entschieden hatte, das Traineramt bei der zweiten Herren zu übernehmen.

Obwohl Schmidt als Coach einen souveränen Eindruck macht, könne er eine Sache nicht erklären – und zwar woher seine Begeisterung für die Trainerarbeit kommt. "Alles fing damals ganz klein mit der damaligen weiblichen D-Jugend an. Und dann hat sich alles irgendwie ergeben. Es macht einfach Spaß", meint das Trainer-Eigengewächs der SG.