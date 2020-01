Micha Langreder (links) hatte am Sonnabend seinen großen Auftritt im Aktuellen Sportstudio des ZDF. (Martin Hoffmann/IMAGO)

Das Wetter war ziemlich diesig. Bei diesen widrigen Bedingungen trat der TSV Etelsen beim SV Ippensen an. Der Spitzenreiter der Fußball-Bezirksliga gewann standesgemäß. Nach 90 Minuten hieß es 3:0 für die Schlossparkkicker. So weit ist es ein unspektakuläres Spiel gewesen. Doch ein Tor sollte noch Folgen haben. Das 2:0 wurde damals von Micha Langreder erzielt. Aus 16 Metern zog er trocken ab, der Ball klatschte vom Innenpfosten in den Kasten des SVI. Der Treffer war durchaus ein Traumtor. Und weil er diesen Treffer erzielt hatte, stand Micha Langreder nun am Sonnabend im Aktuellen Sportstudio vor der wohl berühmtesten Torwand der Republik. Im ZDF-Studio in Mainz trat Etelsens Mittelfeldspieler auf Marcel Halstenberg von RB Leipzig. Und es war nicht der Spieler vom Bundesliga-Spitzenreiter, der sich in dem Duell durchgesetzt hat.

Seit Jahrzehnten ist es im Aktuellen Sportstudio dieselbe Regel: Jeder Schütze schießt dreimal auf das untere Loch in der Torwand sowie dreimal auf das obere. Micha Langreder zeigte in Mainz, dass er mit dem Fuß gut zielen kann: Zweimal traf der Schlossparkkicker, beide Male ins untere Loch. Bei Halstenberg stand hingegen die Null. Der Sieg gegen den Profi war für Amateur Langreder die Krönung eines gelungenen Ausflugs. „Der ganze Tag war eine super Erfahrung“, freute sich der 25-Jährige Fußballer im Gespräch mit unserer Zeitung. „Dabei war der Trip dann doch ziemlich spontan.“

Überraschende Einladung

Denn bis Dienstag der vergangenen Woche habe er gar nicht gewusst, dass er am Sonnabend seinen großen Auftritt vor einem Millionen-Publikum haben wird. „Ich war vollkommen überrascht, dass ich so kurzfristig eingeladen wurde“, sagte Langreder. Eingeladen wurde er, weil sein Treffer beim Torwand-Voting auf dem Internetportal „fussball.de“ von insgesamt drei auszuwählenden Traumtoren die meisten Stimmen erhielt. „Ich selbst habe mich gar nicht dafür beworben. Mein Treffer gegen Ippensen war ganz ansehnlich. In unserer Whatsapp-Gruppe haben wir darüber gesprochen, dass man mit dem Tor vielleicht ins Sportstudio kommen könnte“, erzählte Langreder. „Ich glaube es war Mirko Radtke, der sich mit fussball.de gut auskennt, der das Tor dann hochgeladen hat.“

Hin und wieder habe er dann mal geschaut, ob sein Tor gegen Ippensen zur Auswahl steht. „Entdeckt habe ich meinen Treffer dort aber nie. Daher hatte ich mit dem Thema auch abgeschlossen“, sagt Langreder. „Und dann habe ich am Dienstag doch noch eine Mail und einen Anruf vom ZDF bekommen, dass ich am Samstag nach Mainz kommen soll.“ Plötzlich musste alles ganz schnell gehen. Eine Frage, die er klären musste: Wie kommt er am besten in die Landeshauptstadt von Rheinland-Pfalz? Die Wahl fiel schließlich aufs Auto. Gemeinsam mit einem Kumpel fuhr er gen Südwesten.

Bevor Micha Langreder jedoch das ZDF-Studio besuchte, legte er noch einen Zwischenstopp in Hessen ein. Dort schaute er sich das Bundesliga-Duell zwischen Eintracht Frankfurt gegen RB Leipzig an. „Ich konnte meinen späteren Gegner also schon mal analysieren“, sagte Langreder schmunzelnd. Halstenberg verlor mit den Roten Bullen mit 0:2 bei der Frankfurter Eintracht. Nach dem Abstecher in die Commerzbank-Arena ging es weiter ins Hotel nach Mainz, das vom ZDF gebucht worden war, und dann ins TV-Studio. Dort habe sich während eines Essens im VIP-Bereich auch allmählich die Aufregung gelegt. „Denn ich habe gemerkt, wie freundlich die Menschen zu mir waren“, erzählte Langreder, der in Nienburg wohnt.

Früh morgens zurück in der Heimat

Beruhigend seien dann auch die Probeschüsse gewesen, die er und sein Kontrahent vor der Sendung auf die Torwand abfeuerten. „Da lief es bei mir auch schon recht gut“, schilderte Langreder. „Allerdings war auch Marcel Halstenberg ziemlich treffsicher.“ Diese Treffsicherheit sollte dem Profi aber verloren gehen, als es darauf ankam zu treffen. Durch den Sieg darf der Schlossparkkicker noch auf einen weiteren TV-Auftritt hoffen. Denn es wird noch ein Jahressieger an der Torwand gesucht. Es ist also gut möglich, dass es noch ein zweites Mal nach Mainz geht.

Sollte es so kommen, wird der 25-jährige Mittelfeldspieler vielleicht auch das Hotelzimmer ausgiebiger nutzen. „Wir haben noch früher ausgecheckt. Nach den ganzen Erlebnissen war ich hellwach und hätte eh nicht schlafen können“, sagte Langreder. Am frühen Morgen war er zurück in der Heimat mit vielen schönen Erinnerungen im Gepäck. Und das alles nur, weil er an einem tristen Dezembertag ein Traumtor geschossen hat.