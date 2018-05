Die Uphuser – hier mit Dennis Janssen, Christian Ahlers-Ceglarek und Ole Laabs (v.l.) – durften in dieser Saison zur Abwechslung mal den Klassenerhalt auf sportlichem Wege und sogar vorzeitig feiern. (Björn Hake)

Eine starke Story, Spannung bis zum Schluss und ein Happy End – ein guter Film also. So sollte auch eine jede Fußball-Saison sein. Die Bundesliga hat es mehr oder minder vorgemacht. An der Spitze herrschte wieder schnell gähnende Langeweile, unten hingegen ging es bis zum Happy End – nicht aus HSV-Sicht – spannend zu.

Werders Abstiegskampf jedoch war im Vergleich zu den Vorjahren öde, am 32. Spieltag waren die Grün-Weißen gerettet. Ähnlich der Oberligist TB Uphusen. Zuvor zweimal den Abstieg auf sportlichem Weg nicht verhindert, feierten die Arenkampkicker nun zwei Spieltage vor Saisonschluss den Klassenerhalt – gähn.

Wie gut, dass es die Landesliga und die Bezirksliga gibt. So sind Etelsen und Ottersberg, wie auch fünf ihrer Kontrahenten, noch mit dem berühmt-berüchtigten Abstiegsgespenst zugange. In der Bezirksliga haben neben Langwedel und Hülsen noch sechs weitere Teams Angst um die Fortführung ihrer Ligazugehörigkeit. Zudem kämpft Verden noch um den Titel. Schön spannend.

Ein Appell an die anderen: bitte fürs nächste Mal wieder ein Beispiel an der Landes- und Bezirksliga nehmen.