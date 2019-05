Detlef Meyer und der TV Oyten setzen weiter darauf, dass die Mannschaften organisch wachsen. (Focke Strangmann)

Herr Meyer, wie ist es um die Fußball-Sparte des TV Oyten bestellt?

Detlef Meyer: Gut, wir sind nach wie vor zufrieden. Auch, wenn das von außen teils anders wirken mag. Als wir vor vier Jahren Axel Sammrey als Coach verpflichtet haben, herrschte Aufruhr. Aufsehenerregend waren dann auch die folgenden Jahre mit den Aufstiegen der ersten, zweiten und dritten Mannschaft sowie den folgenden Klassenerhalten.

Nach Platz fünf und dann Platz drei im Vorjahr haben manche ja die Hochrechnung aufgestellt, was dann in dieser Saison dabei herauskommen müsste. Uns war intern von Anfang an klar, dass die Hochrechnung nicht zutreffen würde. Mit Mannschaften wie Etelsen, Hambergen, Ottersberg und auch dem VSK Osterholz-Scharmbeck war uns bewusst, dass wir nicht die Rolle spielen können, die wir zuletzt gespielt haben. Aber natürlich haben wir mit einer besseren Platzierung geliebäugelt. Das Ergebnis entspricht auch unseren eigenen Erwartungen nicht. Doch wir hatten drei fette Jahre, da muss man auch mal mit einem solchen leben. Zudem wissen wir um die Umstände. Wir hatten in der Saison viele Verletzte und auch manchen Abgang. Auch andere Mannschaften könnten solche Ausfälle nicht gänzlich kompensieren. Daher ist das Abschneiden erklärbar und auch kein Misserfolg.

Nein, zu keinem Zeitpunkt. Zeigen Sie mir einen Trainer, der vier Jahre lang nicht einmal beim Training, dass dreimal die Woche stattfindet, oder bei einem Spiel gefehlt hat. Aus betriebswirtschaftlicher Sicht wäre Axel ein Mitarbeiter, der keinen Tag krank war, nie gezweifelt hat und immer seine volle Leistung gab. Ich wäre mit dem Hammer geschlagen, einen Trainer zu entlassen, der 365 ‚Fußball-Tage‘ im Jahr für den Verein lebt. Außerdem haben die 14 ungeschlagenen Spiele am Stück gezeigt, zu was die Mannschaft fähig ist. Hinzu kommt, dass sich durch die vielen Ausfälle andere Spieler weiterentwickelt haben wie etwa Anton Strodthoff oder Timon Müller oder Ole Persson und viele weitere. Es gibt halt immer zwei Seiten der Medaille. Die Rampe in den Herrenbereich sollte eigentlich sanfter sein, nun ist sie halt steiler. Und das hat sich teilweise als gut erwiesen. Wir haben trotz der Ausfälle auch immer 16 bis 18 Spieler beim Training. Daher nochmals: Wie könnte dieser Trainer der falsche sein?

Ja, das bleibt so.

Ja, wir werden den Weg weitergehen. Auf diesem Weg werden weiter große Erfolge und auch Rückschläge warten, das wissen wir. Das einer mal die Geduld verliert oder den Frohlockungen anderer nicht widerstehen kann, das wird immer mal wieder so sein. Es ist halt die Frage, ob man organisch oder anorganisch wachsen will, ob man selbst durch Leistung wächst, oder man zukauft. Wir wachsen lieber organisch. Ich weiß, dass das teils naiv ist, da die Gesellschaft sich geändert hat. Und in der Landesliga kommt man ohne Aufwandsentschädigungen nicht zurecht, auch das ist klar. Ich ziehe auch den Hut vor anderen Vereinen, die den monetären Weg einschlagen. Ich bewundere das, aber wenn es bei solchen Vereinen mal rumst, dann rumst es richtig. Bei uns kann keiner den Geld-Hahn abdrehen, da es diesen Hahn nicht gibt. Ich glaube, wir tun etwas, was nachhaltig ist.

Das schmerzt und macht mich sehr traurig. Pascal sagte ja von sich selbst, dass er das Gesicht des TV Oyten ist. Vielleicht wäre seine Entscheidung auch eine andere gewesen, wäre der sportliche Erfolg größer gewesen. Doch der hing auch mit ihm und seiner Verletzung zusammen. Aber wenn unsere Spieler in höhere Sphären gehen, dass macht einen dann auch ein Stück weit stolz. Das ist mit Pascal so, das war mit Arthur so und das war auch damals mit Rafael Czichos so, der in der nächsten Saison in der Bundesliga spielen wird. Das ist doch supergeil.

Das ist so nicht ganz richtig. Die U18 wird lediglich nicht in die U19 übergehen. Das ist auch so mit der Mannschaft besprochen, denn alle können im Herrenbereich spielen. Das Problem ist, dass die Masse an Spielern nach der U18 ausgedünnt ist. Entweder wollen die Jungs nur noch kicken oder leistungsbezogener spielen. Das führt dazu, dass das Niveau kein hohes mehr ist. Somit haben wir beschlossen, sie direkt in den Herrenbereich zu überführen. Alle Spieler bleiben uns erhalten und teilen sich auf die Herren-Mannschaften auf. Jeder darf sich ausprobieren, keiner wird weggeschickt. In der nächsten Saison haben wir dann keine U18, da jetzt eine U17 fehlt.

Zur Person

Detlef Meyer (51)

leitet im dritten Jahr die Fußball-Sparte beim TV Oyten. Seit seinem 16. Lebensjahr ist er im Verein, zunächst als Spieler, später als Trainer diverser Mannschaften. Zudem bekleidete Meyer auch das Amt des Vorsitzenden im Gesamtverein.