Unterlegen: Der 1.FC Rot-Weiß Achim und Behcet Kaldirici erlebten beim SV Ippensen ein Debakel. (Tobias Dohr)

Oft sind es fast die identischen Sätze, die Trainer nach einer derben Pleite sagen. Dogan Yalcin, der Coach des Fußball-Bezirksligisten 1. FC Rot-Weiß Achim, hatte Aussagen dieser Kategorie parat: „Wir haben keine Eier gezeigt, keine Zweikämpfe angenommen und den Gegner machen lassen. Es hat nichts geklappt.“ Seine Kritik ist verständlich angesichts des 2:11 (0:4) beim SV Ippensen.

Der 22-jährige Coach hatte darüber hinaus eine weitere Veranschaulichung parat: Er verglich die Leistung mit der Arbeit eines Paketzustellers. „Wir haben wie Postboten agiert: Geklingelt, die Tür geht auf, das Paket wird abgegeben und die Tür geht wieder zu“, haderte Yalcin mit den verteilten Geschenken. Demzufolge sei Ippensen nicht übermächtig stark aufgetreten, soll lediglich teilweise gute Lösungsansätze gefunden haben.

Das Unheil nahm früh seinen Lauf: Nach Ballverlust von Orhan Yalcin startete Ippensen einen gefährlichen Angriff, der mit der Roten Karte für Aydin Burg endete. Kurz vor der Linie verhinderte der Achimer ein sicheres Tor mit der Hand. Den fälligen Strafstoß verwandelte Jannis Klindworth (6.). „Kein Vorwurf an Aydin. Jeder würde da versuchen zu klären“, meinte Coach Yalcin. In Unterzahl fielen die Achimer dann auseinander. Durch die Tore von Jannik Klein (20./29./65./90.), Sebastian-Maximilian Fricke (22.), Ole Klindworth (53.), Sebastian Klindworth (68./71./88.) und Marcel Gerken schraubte der Gastgeber das Ergebnis deutlich in die Höhe. Für Achim trafen Bastian Stemmann (56./Eigentor) und Behcet Kaldirici (80.). Ein Lob gab es für Schiedsrichter Nikolas Wilckens. „Bemerkenswerte Leistung“, sagte Yalcin, der nach diesem Debakel direkt eine Besprechung beim RW Achim einberief.