Wiebke Meyer, hier im Dress des TV Oyten (am Ball), trägt ab Dienstag wieder das der deutschen U17-Nationalmannschaft. (BJÖRN Hake)

Oyten. Genau 15 Handballerinnen der Altersklasse U17 werden ab Dienstag fünf Tage lang in Lübeck einige Trainingseinheiten bestreiten und bei den Handball Days Lübeck 2019 an den Start gehen. Mit von der Partie ist auch wieder die baldige Ex-Oytenerin Wiebke Meyer. Sie ist eine der 15 Nominierten von Bundestrainer Maik Novak.

„Zur Vorbereitung auf die Europameisterschaft im August in Slowenien wird jede Möglichkeit genutzt, um Spielerfahrungen mit der Mannschaft zu sammeln“, berichtet der DHB auf seiner Website. „Die Zusammenstellung des Kaders und die Bildung des Teams wird mithilfe dieser Turnierteilnahmen perfektioniert.“ Die Handball Days finden von Donnerstag, 27. Juni, bis Sonntag, 30. Juni, in Lübeck statt. Die weibliche U17 spielt in der Hansehalle um den Nations Cup. Die bevorstehenden Gegner sind die Niederlande, Norwegen und der TSV Nord Harrislee aus der Zweiten Bundesliga.