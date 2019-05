Die Hoffnung war nicht umsonst im Lager des TV Oyten III. Nachdem der VfL Stade II in dieser Woche seinen Rückzug aus der Landesliga endgültig verkündet hat, kann die Sieben von Trainerin Merle Blumenthal den Abstieg wieder aus eigener Kraft verhindern. Gewinnt Oytens Drittvertretung ihr letztes Saisonspiel beim TSV Altenwalde, dann hätten die Blau-Roten sich zunächst in die Relegation am 11. oder 12. Mai gerettet. „Eigentlich wären wir an dem Wochenende auf Abschlussfahrt. Nachdem Staffelleiter Andreas Werner den Verzicht des VfL Stade II aber nun bestätigt hat, wollen wir diese Chance dann auch nutzen“, erklärt Merle Blumenthal. Allerdings könnte der TVO auch noch auf den letzten Rang zurückfallen. Dass wäre der Fall, wenn Oyten in Altenwalde verliert und die HSG Phoenix gleichzeitig ihr letztes Spiel gegen die HSG Delmenhorst gewinnt.

Anpfiff: Sonntag um 15 Uhr in Altenwalde