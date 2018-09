Für Steffen Fastenau (rechts) kommt ein Einsatz gegen die TSG Hatten-Sandkrug wohl noch zu früh. (Björn Hake)

Achim. Bereits vor einer Woche standen die Handballer der SG Achim/Baden einem Gegner gegenüber, der in der vergangenen Saison nicht in der Oberliga Nordsee gespielt hatte. Doch zwischen den beiden Kontrahenten der SG besteht ein großer Unterschied: Trafen die Achimer in der Vorwoche auf den Drittliga-Absteiger und Titelfavoriten VfL Fredenbeck, bekommen sie es diesmal mit einem Aufsteiger zu tun. Die TSG Hatten-Sandkrug gastiert am Sonnabend ab 19 Uhr in der Gymnasiumhalle.

Tobias Naumann, Trainer der SG Achim/Baden, ist sich im Klaren darüber, dass sein Team gegen den Gast aus dem Landkreis Oldenburg durchaus als Favorit bezeichnet werden kann. Optimismus sei deshalb auch erlaubt, aber allzu große Töne will der Coach dann doch nicht spucken. „Ein Selbstläufer wird das mit Sicherheit nicht. Wir dürfen nicht den Fehler machen und Hatten unterschätzen, nur weil es ein Aufsteiger ist“, warnt Tobias Naumann. Ein wenig dürfte der Trainer der SG bei seiner Aussage noch an die Saison 2017/2018 gedacht haben. Damals empfingen er und seine Mannschaft zum Auftakt den ATSV Habenhausen II – ein letztjähriger Aufsteiger. Die Achimer wurden kalt erwischt und verloren die Partie. Obwohl sie Favorit waren.

Wieder ans Maximum gehen

Solch eine Enttäuschung will Tobias Naumann nicht ein zweites Mal erleben. „Dass wir zu Hause unsere Punkte holen, ist in diesem Jahr enorm wichtig. Eine Niederlage gegen Hatten wären schon fatal. Die Chancen auf den Sieg stehen sicher nicht schlecht. Aber wir müssen in jedem Spiel ans Maximum gehen, um erfolgreich zu sein. Dass man gegen irgendein Team in dieser Oberliga mit halber Kraft gewinnen kann, glaube ich jedenfalls nicht“, sagt der SG-Coach. „Ich gehe fest davon aus, dass Hatten mit viel Leidenschaft bei uns antreten wird. Die haben es wieder in die Oberliga geschafft. Und das wird seine Gründe haben.“

Anreisen werden die Gäste allerdings mit einem leeren Punktekonto, zumindest was die Habenseite anbelangt. Denn die TSG, die in der Vorsaison gemeinsam mit der HSG Delmenhorst die Rückkehr in die Oberliga schaffte, hat ihre beiden ersten Partien verloren. „Allerdings beide Male knapp“, hat Naumann beobachtet. Einer 22:24-Niederlage beim VfL Edewecht folgte am vergangenen Wochenende ein 28:30 zu Hause gegen den TV Bissendorf-Holte. „Hatten ist als Aufsteiger auch ein wenig eine Wundertüte“, sagt Tobias Naumann.

Vieles könne er aktuell über den Gegner nicht sagen. Bis zum Anpfiff wolle er aber noch Videomaterial sichten. Was seine eigene Mannschaft angeht, kann Tobias Naumann wahrscheinlich auf fast seinen gesamten Kader zurückgeifen. „Aussetzen wird aber wohl weiterhin Steffen Fastenau“, so Tobias Naumann. Die Schulter bereitet dem Rückraumspieler laut des Trainers noch ein paar kleinere Probleme. Verzichten muss Naumann wohl auch auf Keeper Olaf Sawicki, der krank ist.Insgesamt sei seine Mannschaft aber bereit für den zweiten Heimauftritt der Saison 2018/2019.

Und aufgrund der bisherigen Leistungen – Rotenburg wurde zum Auftakt klar in der Gymnasiumhalle beherrscht – glaubt Tobias Naumann fest daran, dass sein Team dieses Mal gegen einen Neu-Oberligisten die Partiegewinnen und somit auch die zwei Punkte einsacken wird.