Bezirksliga Lüneburg 3: „Es sind viele Wundertüten dabei.“ Mit dieser Einschätzung geht Marc Wurthmann in die Saison. Und der Coach des MTV Riede, der im Sommer für Thorsten Eppler (zurück zum TSV Weyhe-Lahausen) übernommen hat, bekommt es gleich am ersten Spieltag mit einem Team zu, das in diese Kategorie gehört. Der MTV misst sich mit dem Heeslinger SC II. Zu den Wundertüten gehört die zweite Mannschaft des HSC deshalb, weil häufig unklar ist, mit welcher Elf ein Reserveteam aufläuft. Das Duell Riede gegen Heeslingen ist zudem ein wenig skurril. Denn auch in der Vorsaison trafen die beiden Mannschaften am ersten Spieltag aufeinander. Vor einem Jahr gewann der HSC mit 2:1, damals allerdings in Heeslingen.

Anpfiff: Sonntag um 15 Uhr