Bremen. Der TV Sottrum kommt in der Handball-Landesklasse der Männer einfach nicht auf Touren. Eigentlich wollte der TVS nach dem Abstieg aus der Landesliga unter seinem neuen Trainer Götz Siegmeyer eine ruhige Saison spielen. Stattdessen ist an der Wieste nun erneut Abstiegskampf angesagt. Nachdem auch das letzte Spiel des Jahres bei der SG Buntentor/Neustadt mit 31:38 (16:20) verloren gegangen war, überwintert die Siegmeyer-Sieben auf dem vorletzten Tabellenplatz. Hinter den Sottrummern wird im Klassement nur noch die vor der Saison zurückgezogene HSG Lesum/St. Magnus als erster Absteiger geführt.

In Bremen lief Sottrum stets einem Rückstand hinterher. 18 Minuten waren gespielt, da war aus dem 0:2 (3) ein Vier-Tore-Rückstand geworden – 8:12. In Durchgang zwei kam im Lager der Gäste nach dem Treffer von Benjamin Nijland zum 29:27 (47.) noch einmal Hoffnung auf. Diese währte aber nur kurz. Wenig später – beim 34:28 (55.) – war das Match zugunsten der Bremer entschieden. Schlussendlich hatten 31 eigene Treffer für den TVS nicht für etwas Zählbares gereicht. Soll der zweite Abstieg innerhalb eines Jahres verhindert werden, müssen sich die Männer von der Wieste im neuen Jahr in der Abwehr steigern. Durchschnittlich mehr als 32 Gegentore hat der TVS in seinen bisherigen zehn Partien kassiert.