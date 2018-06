Thomas Cordes weiß nun, in welcher Staffel sein Team spielt. (Björn Hake)

Jetzt weiß die männliche A-Jugend des TV Oyten, auf welche Teams sie in der neuen Saison in der Handball-Bundesliga trifft. Wie in der der Premieren-Saison wurde der TVO auch diesmal vom Deutschen Handballbund der Nordost-Staffel zugeteilt. Das bedeutet für die „Vampires“, dass sie erneut auf die ganz großen Namen treffen.

Die Mannschaft um TVO-Trainer Thomas Cordes bekommt es in der Spielzeit 2018/2019 mit acht Mannschaften zu tun, die schon in der vergangenen Serie Gegner der Oytener waren. Cordes und Co. dürfen erneut die SG Flensburg-Handewitt, THW Kiel, HC Empor Rostock, VfL Bad Schwartau, HSV Hamburg, VfL Potsdam, SC Magdeburg sowie den amtierenden Deutschen Meister Füchse Berlin in der Pestalozzihalle begrüßen. Zudem spielt der TV Oyten gegen den LHC Cottbus und BSV 93 Magdeburg. Vervollständigt wird die Staffel durch den Bundesliga-Rückkehrer SG HC Bremen/Hastedt. Die „Vampires“ dürfen sich somit auf zwei echte Derbys freuen.

"Wir freuen uns, dass wir ein zweites Mal gegen die großen Namen spielen dürfen. So können wir auch sehen, wie wir uns weiterentwickelt haben. Es wird mit Sicherheit wieder ein spannendes Jahr", sagte Thomas Cordes auf Nachfrage.