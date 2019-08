Er hätte der Partie vor allem vor der Pause eine ganz andere Richtung geben können: Doch TBU-Angreifer Aladji Barrie (rechts) hatte gegen Heeslingen einfach kein Schussglück. (Björn Hake)

Uphusen. Zweites Heimspiel der Saison, zweite Niederlage: Der TB Uphusen musste sich am Freitagabend dem Heeslinger SC in der Fußball-Oberliga Niedersachsen mit 0:2 (0:0) beugen. Bereits vor einer Woche hatte es gegen Northeim an gleicher Stelle ein 0:1 gegeben. Und es blieb nicht die einzige schlechte Nachricht dieses Abends: Eine weitere hatte der Sportliche Leiter des TBU, Florian Warmer, bereits vor dem Anpfiff verkündet: Kerem Sahan wechselt in die Türkei und zählte gegen Heeslingen bereits nicht mehr zum Aufgebot. Näheres könne er dazu noch nicht sagen, erklärte Warmer. An den ersten beiden Spieltagen hatte Sahan noch zur Stammformation der Uphuser gehört.

Doch auch ohne ihn hätten die Gastgeber beinahe einen Traumstart hingelegt. Aladji Barrie bugsierte den Ball aus zentraler Position übers Tor – das hätte das frühe 1:0 sein können, ja müssen (3.). Barrie trat gute 20 Minuten später erneut in Erscheinung, als er aus dem Gewühl heraus nur die Latte traf. Der Angreifer der Uphuser war vor der Pause ein stetiger Unruheherd, nur das Abschlussglück war ihm bis dahin nicht hold – und das sollte sich auch in der Folgezeit nicht mehr ändern. Ansonsten begegneten sich beide Teams auf einem vor allem kämpferisch ansprechenden Niveau, es ging durchaus robust zur Sache, und Chancen gab es ja auch, vor allem für die Hausherren. Trotzdem ging es torlos in die Pause. Doch das sollte sich ändern – zum Leidwesen der Uphuser.

Denn es waren die Gäste, die nach 67 Minuten in Führung gingen, als Marco Sobolewski einen schulmäßigen Konter zum 0:1 veredelte. Der HSC war jetzt am Drücker und dem zweiten Treffer mehrmals nahe. Vor allem der eingewechselte Dragan Muharemi hätte für eine Art Vorentscheidung sorgen können (79.) – tat es trotz aussichtsreicher Position aber nicht. Dann schwächten sich die Arenkampkicker auch noch selbst, als der bereits verwarnte Kapitän Ole Laabs nach einem Foulspiel die Gelb-Rote Karte kassierte. Quasi mit dem Schlusspfiff machte erneut Sobolweski mit dem 0:2 alles klar. Er traf ins leere Gehäuse – reine Formsache. „Heeslingen hat das Tor gemacht, wir eben nicht“, lautete das kurze Fazit von TBU-Coach Fabrizio Muzzicato. Aber es beschrieb die Partie dennoch ziemlich gut.