Traditionell fliegt der Landesmeister im Anschluss der Siegerehrung in einen kleinen Pool. Für Steffen Engfer (rote Jacke) eine bereits bekannte Abkühlung. (fotos: Michael Braunschädel)

Verden. Die Schritte fallen schwerer bei der sengenden Hitze im Verdener Stadion. Doch egal, die Schritte müssen gemacht werden, denn viel steht auf dem Spiel, vieles hängt von diesen Schritten ab. Werden sie nicht gemacht, weiß der Wegbeschreiter nicht, wie lang der Weg ist – damit verbunden würde er auch nicht wissen, wie schnell er sein muss, wann der passende Absprung getätigt werden muss, wo noch womöglich entscheidende Sekunden eingespart werden können. Alle wissen, wie wichtig diese Schritte sind, deshalb wird die Sonne ignoriert, und die Schritte werden stoisch hinter sich gebracht.

28 Gespanne beschritten diesen Weg im Verdener Stadion am Sonntagnachmittag. Warum? Sie alle wollten den Parcours der Springprüfung Klasse S** möglichst fehlerfrei und dabei auch noch schnell beschreiten. Der Lohn für die Besten: das Erreichen des Stechens. Der Lohn für die Besten des gesamten Wochenendes: das Podium beim Hannoverschen Landesturnier, dem HA.LT, bei den Springreitern. Dem Gesamtsieger winkte die Landesmeisterschärpe.

Und diese sicherte sich erneut Steffen Engfer. Der Reiter in Diensten des RFSP Sieversen stand bereits vor dem Stechen in der dritten Wertungsprüfung als Landesmeister fest, da er nach den drei Parcoursrunden der einzige fehlerfreie Reiter war. „Die Zuschauer hätten sich bestimmt die Entscheidung erst im Stechen gewünscht, aber für mich war das so auch mal ganz schön. Dadurch war aber bei mir die nötige Anspannung fürs Stechen raus“, schilderte Engfer. Er wiederholte damit auf Dapardie seinen Triumph von 2016 und landete – der Tradition getreu – im kleinen Pool vor dem Siegerpodest. „Bei dem Wetter nimmt man die Abkühlung gerne mit“, sagte Engfer im Anschluss mit einem breiten Grinsen.

Diesmal wurde er von Hans-Jörn Ottens und Harm Wiebusch in das kühle Nass befördert. Ottens schnappte sich Silber, indem er auch im Stechen fehlerfrei blieb und zudem die schnellste Zeit für den Stechparcours aufwies. Bronze ging an Wiebusch, der zugleich Platz zwei in der dritten Wertungsprüfung belegte.

Beinahe hätte auch Hilmar Meyer noch Arme oder Beine von Steffen Engfer packen und ihn in den Pool befördern können. Der Morsumer hatte im Stechen wie Ottens und Wiebusch die Chance auf Edelmetall. Doch Hilmar Meyer leistete sich anders als seine beiden Kontrahenten einen Abwurf auf Catch the Dollar. Es blieb der undankbare vierte Platz.

Von Enttäuschung fehlte bei Meyer im Anschluss aber jede Spur: „Man will natürlich eine Medaille gewinnen, aber das ist halt so. Ich wusste, dass ich schnell sein muss, ich war auch schneller, nur hatte ich halt den Fehler. Das ist Pech. Dennoch bin ich mit allen Tagen und beiden Pferden super zufrieden.“

Harm Lahde, erster Reiter am Sonntag, holte sich kurz vor dem Start noch einen Tipp von Markus Beerbaum, der auf der Zuschauertribüne Platz nahm, bezüglich Hindernis 13 ab und dann ging es los. Doch der Tipp nützte nichts, bereits vor dem letzten Hindernis war der Ritt wieder vorbei. Der Varster verzichtete mit seinem ersten Pferd im Köcher, dem siebenjährigen Oak Grove’s Darshan, nachdem die beiden sich bereits zwölf Strafpunkte eingehandelt hatten. Es folgte kurze Zeit später Hilmar Meyer. Der Landesmeister der Jahre 2008, 2009 und 2013 riss mit Salto de fee einmal. Doch es sollte ja bekanntlich später noch besser für den Morsumer laufen.

Keine Doppelsiegerin

Bei den Amazonen schnappte sich Dania Koop vom PZRV Luhmühlen die goldene Schärpe. Das gelang ihr nach ebenfalls drei fehlerfreien Wertungsprüfungen mit der zehnjährigen Holsteiner Stute Carthagena. Das Duo verwies damit Finja Bormann vom RC Elmgestüt Drei Eichen auf Sally auf den Silberrang. Bronze ging an die Silbermedaillengewinnerin von 2017, Theresa Engfer vom RV Leichttrab Geestenseth auf Sir Heinrich. Dania Koop hatte gar bis zur dritten Wertungsprüfung auch gute Chancen auf den Titel der Springreiter, war sie doch mit Alma-Lotta zweimal ohne Abwurf geblieben. Am Sonntag in Prüfung Nummer drei handelte sie sich aber gleich neun Strafpunkte ein. Ein starkes Wochenende war es dennoch für Koop.

Ebenso für die Südafrikanerin Alexa Stais. Der Schützling von Hilmar Meyer bewältigte die ersten beiden Wertungsprüfungen bei den Amazonen ohne Abwurf. Einen leistete sich Stais mit Quintano aber in der letzten der drei Prüfungen und musste sich in dieser mit Rang zehn begnügen.