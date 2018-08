In der Saison 2017/2018 hatte Sven Thormann den Klassenerhalt sportlich mit dem TV Sottrum verpasst. Aufgrund des Rückzuges der SG HC Bremen/Hastedt II bleiben er und sein Team aber Landesligist. (Björn Hake)

Alte Liga, neuer Trainer, neue Ziele: Beim TV Sottrum weht nach dem Klassenerhalt durch die Hintertür ein frischer Wind. Man wolle die Chance nutzen, sagt Andreas Pott. Der 50-jährige Schneverdinger hatte die Männer von der Wieste in der Serie 2017/2018 vier Spieltage vor Saisonende übernommen. Sportlich konnte der Finanzbeamte aus dem Heidekreis die Klasse in der Kürze der Zeit nicht mehr halten. Platz elf war gleichbedeutend mit dem Abstieg.

Dass der TV Sottrum nun doch weiter in der Landesliga um Punkte kämpft, hat er der SG HC Bremen/Hastedt zu verdanken. Der Klub vom Bremer Osterdeich musste seine zweite Mannschaft abmelden. Den frei gewordenen Platz nehmen nun die Rothemden aus dem Landkreis Rotenburg ein. Es gebe noch viel zu tun, sagte Andreas Pott. "Mit dem Abstieg", gibt sich der Nachfolger von Norbert Kühnlein zuversichtlich, "wollen wir in der kommenden Spielzeit aber nichts zu tun haben." Eine Platzierung im gesicherten Mittelfeld gibt Andreas Pott als Ziel für die Saison 2018/2019 aus.

Für ein ruhiges Jahr sollen an der Wieste auch die Neuzugänge sorgen – allen voran Felix Lückert. Der Ottersberger soll im Rückraum für die nötige Torgefahr sorgen. Zuletzt war der Student bei der SG Arbergen-Mahndorf am Kreis unterwegs. Für die rechte Außenbahn ist Hauke Herbst eingeplant. Der Linkshänder ist vom TV Oyten zurückgekehrt. Und dann taucht noch der Name Jens Hofacker unter den Zugängen auf. Hofacker kommt aus Bayern und wird im Oktober ein Studium an der Universität in Bremen aufnehmen.

Den Zugängen stehen aber auch Abgänge gegenüber. Vor allem der von Sascha Nijland zum Oberligisten TuS Rotenburg schmerzt. Mit 105 Treffern avancierte der Linkshänder in der vergangenen Spielzeit bei den Sottrumern hinter Nicolas Karnick zum zweitbesten Werfer. Endgültig verabschiedet haben sich auch Eric Kruse und Christian Warschke. Die Youngster Damian Müller und Jannis Wagemann spielen weiter in der zweiten Mannschaft, sollen aber an die Erste herangeführt werden.

Trefferquote soll besser werden

Die athletische Vorbereitung sei effektiv gewesen, erzählt Andreas Pott. Sorgen bereitet dem Coach die Defensive. Die Abwehrleistung müsse signifikant verbessert werden, spricht er ein Manko an. Zudem lasse bei einigen Spielern die Trefferquote zu Wünschen übrig. Obwohl der TV Sottrum zuletzt auch im Verbandspokal in Hollenstedt ohne Sieg geblieben ist, behält der Trainer sein Ziel im Blick. Man habe sich viel vorgenommen, sagt Andreas Pott: "Wir wollen uns für die Wildcard, die wir bekommen haben, bedanken und mit gutem Handball die Zuschauer zurückgewinnen."

Der Auftakt komme vielleicht noch zu früh, meint Pott. Dieser könnte mit zwei Heimspielen gegen den TV Spaden und die HSG Bützfleth/Drochtersen allerdings gleich richtungweisend sein. Gegen den Verbandsliga-Absteiger Bützfleth/Drochtersen hatten die Sottrumer im Pokal mit 12:15 nur knapp das Nachsehen.