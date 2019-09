Achim. Die SG Achim/Baden ist in der Handball-Landesliga der männlichen Jugend A mit einem Sieg in die Saison gestartet. Vor eigenem Anhang gab es ein 39:31 (19:11) gegen die HSG Exten-Rinteln. Trotz des deutlichen Erfolges zeigte sich Thorben Schmidt nur bedingt zufrieden mit dem Auftritt seiner Mannschaft. 31 Gegentore seien gegen den Gegner aus dem Landkreis Schaumburg zuviel gewesen, monierte der Trainer der Spielgemeinschaft aus dem Verdener Nordkreis.

Nach der deutlichen Führung zur Halbzeit, schilderte Schmidt, habe sich nach Wiederanpfiff ein „wildes Spiel“ entwickelt. Beide Teams hätten auf ihre Abwehrarbeit verzichtet. So bekamen die Zuschauer am Ende 70 Treffer zu sehen. Spannend sollte es in der Gymnasiumhalle aber nicht mehr werden. Aus Sicht der SG Achim/Baden setzte Linkshänder Kjell Wilkens mit seinem insgesamt siebten Treffer den Schlusspunkt. Er traf in der 58. Spielminute zum 39:29. Die letzten beiden Tore der Partie gingen danach an die Gäste.