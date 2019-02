Ein Bild mit Symbolcharakter: Badens Kapitän Stefan Baum verspricht, dass er und seine Mitspieler in den kommenden Partien um jeden einzelnen Punkt kämpfen wollen. (Björn Hake)

Stefan Baum: Vorgenommen haben wir uns auf jeden Fall mehr. Sicher wollten wir mit drei Punkten in Braunschweig in diese entscheidenden Spiele starten. Das hat ja nun leider nicht geklappt (der TV Baden unterlag mit 0:3, Anm. d. Red.). Durch den Sieg gegen Essen (mit 3:2 setzte sich der TVB durch, Anm. d. Red.) sind wir aber doch in unserem Soll geblieben, da die bei uns sehr stark aufgetreten sind. Essen durfte man nicht unterschätzen. Viel entscheidender ist jedoch, dass wir mit einem positiven Gefühl aus dem letzten Spiel gegangen sind und wir uns vor keiner anderen Mannschaft verstecken müssen. Das müssen wir im Kopf behalten.

Das ist schwer zu sagen. Jeder Spieler geht mit dem Druck anders um. Es mag sein, dass die Sache dem einen oder anderen ein bisschen im Nacken gesessen hat. Aber viele von uns können mittlerweile auch den Kopf frei behalten. Aber ehrlich gesagt, ist es schwierig zu sagen, woran es gegen Essen gelegen hat. Ich glaube, wir hatten in allen Spielelementen unsere Mängel. Es ist nicht an Einzelheiten festzumachen. Das war anfangs ein schlechter Tag für uns alle.

Nein. An so etwas kann man in dieser Situation nicht denken. Ich hoffe, da ging es meinen Mitspielern so wie mir. Ich konnte das ausblenden. Es zählt schließlich immer nur das Spiel, das gerade läuft. Wir wissen, dass nie etwas verloren ist. Das haben wir beweisen können. Wenn man 0:2 zurückliegt, hat der Gegner natürlich viel mehr Möglichkeiten als man selbst. Eigentlich kann man sich dann nur durch eine ganz große Willensstärke zurückkämpfen. Und das haben wir gerade noch so hinbekommen.

Es war gar nicht so extrem, wie man sich das vorstellen mag. In der Kabine war es relativ ruhig. Wir haben uns alle besonnen, unser Trainer Fabio Bartolone hat uns noch einmal eingeschworen. In die Köpfe musste rein, dass es eine unserer letzten Chancen ist, die Saison zu einem guten Abschluss bringen zu können. Das musste einigen vielleicht nochmal bewusst gemacht werden. Ab dem Moment zählte dann nur noch, dass die Leute spielen, die ihr volles Potenzial abrufen können. Fabio hat es geschafft, die richtigen auf das Feld zu stellen. Und dann haben wir es halt durchgezogen (lacht).

Es ist immer ein Sieg von allen und immer eine Niederlage von allen. Aber Fabio hat gegen Essen die richtigen Entscheidungen getroffen.

An Selbstvertrauen mangelt es uns sicher nicht. Wir haben schon sehr, sehr gute Spiele abgeliefert. Wir wissen, was wir können und dass wir jedem Gegner in dieser Liga mal gefährlich werden können. Das lässt uns positiv denken, was die nächsten Spiele angeht. Genauso wissen wir, dass wir jederzeit einen Lucky Punch setzen können und wir noch ein paar Punkte mehr einfahren.

Darüber hat bei uns noch niemand nachgedacht. Und ehrlich gesagt, habe ich davon auch noch nicht viel gehört. Das ist bei uns im Team noch nie Gesprächsthema gewesen. Es wäre ja auch viel schöner, den Klassenerhalt sportlich und aus eigener Kraft zu schaffen. Schließlich spielt es eine große Rolle, nicht zu so einem Zufalls-Klassenerhalt zu kommen.

Aber natürlich sind wir mutig. Wir werden jedes Spiel mit Vollgas angehen und um jeden einzelnen Punkt hart kämpfen. Unseren Gegnern im Kampf um den Klassenerhalt wollen wir es möglichst schwer machen. Bis zum letzten Moment. Nach dem letzten Spiel wissen wir dann mehr.

Das stimmt sicherlich, dass wir in der Hinrunde bessere Resultate hatten. Die Pause hat uns wohl nicht so gutgetan. Im Nachhinein hätten wir doch besser im Rhythmus bleiben müssen. Das ist im Vorfeld aber schwer abzusehen. Häufig hilft eine Pause auch mal, damit man an andere Sachen denkt. In diesem Fall war es nicht die bessere Variante. Und dann kam eben auch noch das Pech hinzu. Gewinnen wir in Braunschweig den ersten Satz (der USC gewann mit 32:30, Anm. d. Red.), setzen wir uns dort wahrscheinlich komplett durch. Das ist aber leider schiefgelaufen, sollte man jetzt aber auch nicht mehr überdramatisieren.

Absolut. Das ist das, was jetzt zählt. Wir haben noch einmal bestätigt bekommen, was wir leisten können. Das ist wichtig.

Zur Person

Stefan Baum (24)

ist Außenangreifer und Kapitän bei den Volleyballern des TV Baden. Mit seinem Team kämpft er aktuell um den Klassenerhalt in der Nordstaffel der 2. Bundesliga. Zuletzt hat Baum mit seinem Team einen 0:2-Rückstand gegen den VV Humann Essen noch in einen 3:2-Sieg gedreht.