Sebastian Stolze (links) könnte sich vorstellen, in der kommenden Saison mit der BG BiBA in der Oberliga anzutreten. (Björn Hake)

Sebastian Stolze: Wie so vieles in diesen Zeiten gibt es dazu aktuell keinen klaren Stand. Wir haben ein Schreiben erhalten, dass die Ligaspiele ersatzlos gestrichen worden sind, allerdings noch keine Aussage, wie alles gewertet wird. Für die anstehenden Pokalspiele sollen aber Ersatztermine gefunden werden. Wir hängen da also derzeit auch etwas in der Luft.

Aufgrund der gesamten Situation war die Entscheidung natürlich nachvollziehbar, aber trotzdem waren wir enttäuscht. Die Mannschaft war total heiß, alles war angerichtet für den Showdown. Mit einem Sieg hätten wir die Meisterschaft perfekt machen können. Ein Heimspiel vor eigenen Fans gegen den großen Rivalen von 1860, mit dem noch eine offene Rechnung bestand – das wollten wir alle erleben. Wir hoffen immer noch, dass es doch noch zu diesem Spiel kommt, wenn sich alles wieder normalisiert. Die gesamte Mannschaft möchte die Meisterschaft unbedingt auf sportlichem Wege klar machen.

Es hat von Beginn an vieles ineinander gegriffen. Wichtig war es, dass wir Aufgaben auf mehrere Schultern verteilt haben. Einen großen Anteil hat natürlich unser Coach Daniel Hartje. Er hat neue Ideen reingebracht, durch neue taktische Elemente und Spielzüge für Motivation gesorgt. Auch die Neuzugänge haben frischen Wind in die Mannschaft gebracht. Insgesamt sind wir einfach breiter aufgestellt und können auch Spielern, die sonst eigentlich immer durchspielen mussten, die nötigen Verschnaufpausen gönnen. In der Vergangenheit hingen wir häufig am Tropf von Spielern wie Jan Fikiel oder Elmar Wohl. Mittlerweile haben wir wirklich einen homogeneren Kader, sodass alle immer mal wieder durchatmen können und wir Ausfälle besser kompensieren.

Der sehr große Zusammenhalt der Mannschaft war in diesem Jahr sofort spürbar. Alle wollten immer unbedingt alles für die Mannschaft geben. Niemand war sich zu schade, auch mal zurückzustecken. Wenn jemand mal einen schwächeren Tag hatte, wurde dies eigenständig erkannt nach dem Motto: Es läuft heute bei mir nicht, du bist dran“. Das zeichnet ein Team aus. Dadurch haben wir meiner Meinung nach auch einige enge Spiele gewinnen können.

Nachholbedarf haben wir sicher noch neben dem Platz, außerhalb der Punktspiele. Was das Organisatorische angeht, auch die Trainingsbeteiligung, Stichwort Eigenverantwortung – da ist bei uns noch Luft nach oben. Aber das Thema ist nicht neu, das hatten wir auch schon in der Vergangenheit.

Diese Frage haben wir auch schon diskutiert. Zunächst einmal müssen wir festhalten, dass es für den Verein eine Riesensache wäre, in der höchsten Spielklasse der Region anzutreten. Der Vorstand hat definitiv ein Interesse daran und tut insgesamt auch einiges dafür, in dem Rahmenbedingungen geschaffen werden. Ein bisschen muss sich diese Frage aber auch jeder Spieler erst einmal für sich selbst beantworten. Ich kenne die Oberliga aus früheren Jahren und hätte überhaupt kein Problem damit, in die zweite Reihe zu treten, um jüngeren Spielern die Chance zu geben. Für die Mannschaft und den Verein habe ich persönlich aber eine klare Meinung: Wenn wir den Aufstieg packen – am liebsten wie schon erwähnt auf sportlichem Wege –, dann sollten wir es auch versuchen. Ich halte das Team für stark genug, um auch in der Oberliga mithalten zu können. Es wäre doch schade, wenn wir diese Chance verstreichen lassen.

Zur Person

Sebastian Stolze

ist Führungsspieler bei den Basketballern der BG Bierden-Bassen-Achim (BG BiBA). Auch vor seinem Team machte das Coronavirus nicht Halt. Wenige Tage vor der Austragung des wohl entscheidenden Meisterschaftsspiels gegen Bremen 1860 II wurden die Partie der Bezirksoberliga und wenig später die komplette Saison abgesagt.