Nach zwei Sätzen sah der TV Baden wie der sichere Verlierer aus. Doch der Aufsteiger wehrte sich, sodass der Jubel nach dem Tiebreak keine Grenzen mehr kannte. (Björn Hake)

War es das mit dem Klassenerhalt für den TV Baden? Diese Frage dürfte vielen Zuschauern am Sonntagnachmittag in der Lahofhalle durch den Kopf geschossen sein. Denn dort trafen die Badener Volleyballer im Kellerduell der 2. Bundesliga Nord auf den VV Humann Essen. Als zwei Sätze absolviert waren, schien die Partie für die Gastgeber gelaufen zu sein. Die Essener hatten beide Durchgänge für sich entschieden. Doch der Aufsteiger stemmte sich gegen die drohende Niederlage. Die Fans bekamen so drei weitere Sätze zu sehen. Der Gewinner hieß nach fünf Durchgängen TV Baden. Mit 3:2 (22:25, 19:25, 25:20, 25:23, 15:10) siegte die Mannschaft von TVB-Coach Fabio Bartolone.

Der Trainer erhielt von seinem Team mit dem hart umkämpften Erfolg zudem ein besonderes Geschenk: Der Italiener feierte am Sonntag seinen 54. Geburtstag. Bartolone freute sich naturgemäß über das Präsent. „In den beiden ersten Sätzen waren wir schon sehr nervös und aufgeregt. Der Druck auf meine Mannschaft war schließlich groß“, sagte der Coach. Wichtig für die Wende sei dann die zehnminütige Pause gewesen. „Ich habe meinen Jungs gesagt, dass sie ihre Emotionen rauslassen müssen. Die Reaktion nach dem 0:2-Rückstand war unglaublich“, jubelte der Trainer, dem die Erleichterung nach Spielende deutlich anzusehen war.

Seuberlich erstmals wertvollster Spieler

Dass der Trainer in der Pause die richtigen Worte gefunden hatte, konnte Ole Seuberlich nur bestätigen. „Wir mussten in den letzten Wochen einige Negativerlebnisse verarbeiten. Das hat man in den beiden ersten Sätzen gemerkt. Aber wir wollten kämpfen. In der Zehnminutenpause war die Stimmung in der Kabine nicht gerade am Siedepunkt. Aber Fabio hat uns toll eingeschworen. Er hat uns aufgefordert, dass wir weitermachen und an uns glauben sollen“, meinte Badens Diagonalspieler, der gegen den VV Humann Essen erstmals in dieser Saison als wertvollster Akteur des TVB ausgezeichnet wurde. „Die Auszeichnung freut mich natürlich, aber auch andere hätten sie verdient“, blieb Seuberlich trotz der Ehrung bescheiden.

Bescheiden ist auch der treffende Begriff für die Badener Leistung in den beiden ersten Sätzen. Diese war nicht ausreichend, um den Gästen aus dem Ruhrgebiet gefährlich zu werden. Besonders im zweiten Durchgang unterliefen den Gastgebern leichte Fehler. Mit dem Wissen, dass mit einer 0:3-Niederlage eine Vorentscheidung im Ringen um den Klassenerhalt fallen könnte, wurde Baden aber besser. Satz Nummer drei wurde vom Bartolone-Team dominiert.

Abschnitt vier war dagegen ausgeglichen. Die Gastgeber bewahrten aber auch nach einem 19:20-Rückstand einen kühlen Kopf und schafften den Satzausgleich. Im Tiebreak waren Seuberlich und Co. dann nicht mehr zu bremsen. Sie erkämpften und verdienten sich am Ende noch den Matchgewinn. Nach dem Abpfiff entlud sich bei Gästen ein wenig der Frust. Ein Spieler der Gäste lieferte sich laut TVB-Manager Peter-Michael Sagajewski eine kleine Rangelei mit einem Zuschauer. Mit Konsequenzen sei jedoch nicht zu rechnen, sagte Sagajewski.

Doch was bedeutet der Sieg nun für die Badener in Sachen Abstiegskampf? Mit einer Niederlage hätte sich der Rückstand zum rettenden Ufer vergrößert. Der Weg zum Klassenerhalt ist für Bartolone und Co. aber auch nach dem Sieg gegen Essen noch immer ein langer. Während der USC Braunschweig durch einen 3:1-Sieg gegen Delbrück 18 Punkte hat und dem TVB ein wenig enteilt ist, bleiben die Essener für Baden in Reichweite. Die Humänner stehen bei 16 Zählern, Baden bei 14. Es gibt sicher bessere Ausgangslagen im Abstiegskampf. Doch verloren ist noch lange nichts. Daher fasste Fabio Bartolone die Lage nach Spielende auch passend zusammen: „Wir leben noch.“

TV Baden: Stefan Baum, Artem Tscherwinski, Ole Sagajewski, Alexander Decker, Moritz Wanke, Jannik Haats, Nils Mallon, Ole Seuberlich, Jan-Henrik Radke, Nick Sörensen