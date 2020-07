Simon Gloger führt den TSV Etelsen als Mannschaftskapitän auf das Feld. Nach dem Gewinn der Bezirksliga-Meisterschaft tritt er mit seinem Team künftig wieder in der Landesliga an. (Tobias Dohr)

Simon Gloger: Vielen Dank.

Das war natürlich anders geplant. Wir haben uns vor der Saison gesagt, dass wir Meister werden und aufsteigen wollen. Das war angesichts der Stärke der Mannschaft auch alternativlos. Letztendlich sind wir souverän Meister geworden und aufgestiegen. Wir haben unser Ziel erreicht. Auf der anderen Seite fühlt es sich aber gar nicht danach an. Seit mehreren Monaten hatten wir nicht gespielt. Dann ging bei uns durch die Gruppe, dass die Saison offiziell abgebrochen wurde und wir Meister sind. Als Erster hat mir mein Kumpel Christian Czotscher vom TSV Bassen gratuliert. Aber ich habe das alles relativ neutral mitgenommen.

Man freut sich schon, dass man aufsteigt. Auch weil es erwartet wurde und wir uns das Ziel selbst gesteckt haben. Aber große innerliche Freude habe ich nicht gespürt – gerade mit dem großen Abstand zum letzten Saisonspiel (11:0-Heimsieg am 8. Dezember 2019 gegen den FC Hansa Schwanewede, Anm. d. Red.).

Ja, das letzte Spiel wäre zu Hause gegen den TSV Bassen gewesen. Da würde jeder Fußball-Romantiker mit der Zunge schnalzen. Es wären zwei der besten drei Mannschaften der Liga aufeinander getroffen. Die beiden Orte liegen nur wenige Kilometer auseinander, beide Klubs hätten viele Fans mitgebracht. Dann Meister zu werden, das wäre einfach toll gewesen. Das wäre so ein Ding gewesen, das vergisst du nie. Und das Erlebnis fehlt uns nun – der Mannschaft, dem Verein, den Fans. Als Team haben wir den Aufstieg bislang noch gar nicht gefeiert, weil die Gegebenheit das noch nicht zulassen. Aufgeschoben ist aber nicht aufgehoben. Wenn die Lockerungen es zulassen, ist eine Feier schon noch angedacht. Aber das wird nicht das gleiche sein, als wenn man direkt nach dem Spiel feiert.

Wenn Basti Reiners das sagt und ich Abwehrspieler bin, kann ich ja eigentlich schlecht sagen: Nö, unterschreibe ich nicht (lacht). Um das aber politisch korrekt zu sagen. Die Mannschaft hat es gemeinsam geschafft. Natürlich gibt es da diesen blöden Spruch, dass der Angriff Spiele gewinnt, die Abwehr aber Meisterschaften. Das trifft es jedoch ganz gut. Wir haben in 18 Spielen nur fünf Tore kassiert, dafür aber auch 60 geschossen. Die Mischung hat es ausgemacht. Ich will auch keinen Mannschaftsteil hervorheben. Es hat einfach von vorne bis hinten gestimmt. Es war eine runde Sache – bis halt auf das Ende.

Nein, das denke ich nicht. Wir hätten uns wohl nur noch selber schlagen können. Das würde ich jetzt einfach mal behaupten. Wenn man es zum Beispiel mit der Vorsaison vergleicht, haben wir dieses Mal jedes Spiel absolut ernst genommen. Es gab zwar auch Partien, in denen wir nicht überzeugen konnten, haben sie aber dennoch gewonnen. Das hat uns diese Saison auch ausgemacht. Daher glaube ich nicht, dass noch viel hätte anbrennen können.

Ich muss gestehen, dass ich es durchaus genossen habe, keinen Fußball zu spielen. Wenn ich mir Bundesligaspiele angeschaut habe, habe ich schon wieder Bock bekommen. Aber ich bin nicht der Typ, der nachts aufsteht und sagt: Wo ist der Ball? Ich muss jetzt sofort auf den Platz. Ich habe den Abstand schon genossen. Denn so eine lange Pause vom Fußball hatte ich noch nie.

Unsere Sommervorbereitung ist in diesem Jahr eine Woche länger. Denn es wird mit Sicherheit die eine oder andere Diskrepanz in Sachen Fitnesszustand geben. Deshalb will Nils eine Woche mehr haben. da jetzt aber auch wieder Testspiele erlaubt sind, glaube ich nicht, dass die Vorbereitung großartig anders verlaufen wird.

Das definitiv. Mit einem Profispiel wird das nicht zu vergleichen sein. Aber gerade bei uns in Etelsen macht auch die Zuschauerkulisse das Besondere aus. Das wird uns fehlen. Wenn nur 50 Leute kommen dürfen, kommt keine Stimmung auf. Natürlich ist es besser als gar nichts. Es macht auch keinen Sinn, wenn jetzt alles wie früher wäre. Dann hätte man sich die ganzen Einschränkungen vorher auch sparen können. Daher finde ich es gut, dass man jetzt zumindest einen kleinen Schritt zur Normalität macht. Für das emotionale Drumherum ist es hingegen schade.

Ich bin gar nicht so sehr darauf erpicht, gegen alte Freunde und alte Vereine zu spielen. Das mache ich eigentlich ungern. Auch zuletzt gegen Oyten war das so. Das liegt einem dann schon am Herzen. Ich freue mich eher darauf, dass nun ganz andere Spiele anstehen. In der letzten Saison waren wir eigentlich immer der Favorit, hatten viel Ballbesitz und mussten das Spiel machen. Jetzt geht es mehr um die Tugenden Aggressivität und Einsatz. Es werden echte Arbeitsspiele, in die man alles hineinwerfen muss. In der Landesliga herrscht ein ganz anderes Niveau. Ich freue mich, dass wir uns mit starken Mannschaften wie Treubund Lüneburg oder Drochtersen II messen können. Der Pokal hat in der letzten Saison schon gezeigt, dass wir uns nicht verstecken müssen. Aber es wird eine harte Saison.

Ich sage mal, ja. Momentan fühlt sich nicht alles richtig an. Wir hatten den Lockdown, als man nur in den Supermarkt und zum Arzt durfte. Jetzt können wieder Freundschaftsspiele ausgetragen werden. Es geht gefühlt zu schnell. Ich bin natürlich froh, dass so entschieden wurde und uns der Sport wieder erlaubt wird. Dafür bin ich auch dankbar. Dennoch müssen wir sehr vorsichtig bleiben und die gegebenen Regeln befolgen. Die Angst ist aber sicher da, dass sich die Situation wieder dreht, weil es sehr schnell gehen kann.

Zur Person

Simon Gloger (28)

ist Kapitän bei den Landesliga-Fußballern des TSV Etelsen. Mit den Schlossparkkickern beherrschte er das Geschehen in der Bezirksliga Lüneburg 3 bis zur Saison-Unterbrechung. Ende Juni wurde die Spielzeit wegen der Corona-Krise abgebrochen und Etelsen zum Meister sowie Aufsteiger erklärt. An diesem Wochenende startet der Abwehrspieler mit seinem Team in die Saison-Vorbereitung.